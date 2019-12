Szombathelyi szakemberekkel indul a pszichológia alapszak

Pszichológia alapszak indul Szombathelyen szeptembertől. A 2020/2021-es felvételi tájékoztatóban már megtalálható szak erős hátterét az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara (PPK) adja.

A szak indításával kapcsolatban kérdeztük prof. dr. Demetrovics Zsoltot, a kar dékánját. – Most hirdetjük meg a szeptemberben induló, országosan akkreditált képzést. A hat féléves nappali alapszak az azt követő specializáltabb kétéves mesterképzéssel lesz teljes és ad pszichológus végzettséget. Reményeink szerint már azt is Szombathelyen, hiszen az alapszakkal együtt fejlesztjük a képzést, ami a nyugat-dunántúli régióban hiánypótló.

Színvonalában, tematikájában, tantervében ez egy ELTE-pszichológia-képzés lesz, ám szombathelyi szak­emberekkel, európai, sőt vi­lágszínvonalú pszichológiai intézetünkre támaszkodva, annak részeként a vasi megyeszékhelyen. Negyvenfős induló létszámban, átlátható, kisebb évfolyamban gondolkodunk – hallottuk a dékántól, aki azt is kiemelte: a két mérvadó nemzetközi rangsor szerint az ELTE pszichológiai képzése a világon az első 300 között van.

A szombathelyi születésű, Pécsett diplomázott és doktorált dr. Pachner Orsolya a szombathelyi képzés koordinátora. Közvetlen munkatársai közül Holecz Anita 1998 óta oktat pszichológia tantárgyakat a szombathelyi pedagógusképzésben; dr. Remete Eszter Budapesten, az ELTE-n végzett, ott szerzett PhD fokozatot és oktatott a pszichológusképzésben. Mindhármuknak van kutatói tapasztalata is, és dolgoznak a gyakorlatban ­pszichológusként több területen. Így jelenlétük arra is biztosíték, hogy a képzés erős gyakorlati tartalommal is bír, hangsúlyozta Pachner Orsolya.

– Teljes egészében az ELTE budapesti pszichológiai képzésének mintatanterve szerint zajlik az oktatás: a szombathelyi képzési helyszínen ugyanazt az akkreditált képzést folytatjuk majd. A további oktatók is túlnyomórészt szombathelyiek lesznek, csak néhány speciális tárgy esetében építünk külsős vagy budapesti kollégákra. Az alapképzést sikeresen teljesítők viselkedéselemző képzettséget kapnak. Érdemes azonban továbbtanulni, és a hallgatók döntő többsége ezt is teszi.

A PPK célja Szombathelyen is az, hogy amikor az első évfolyam végez, felmenő rendszerben a pszichológia mesterképzés is elinduljon. Az alapképzésről az ELTE SEK december 6., pénteki és januári nyílt napjain is érdeklődhet bárki.