Szombathelyi származású, Monzában élő ápolónő üzent

Az eddig leginkább Formula–1-es versenypályájáról ismert észak-olaszországi Monzában (Lombardia) él évek óta a szombathelyi származású P. K. A nő ápolónő a helyi kórházban, egy azok közül az egészségügyi dolgozók közül, akik napról napra küzdenek a koronavírus terjedése ellen. Most rövid helyzetjelentést adott.

– Egy hónapja még senki sem vette igazán komolyan az új koronavírus terjedését. Hasonlónak gondolták az emberek egy közepes influenzajárványhoz, ami majd úgyis hamar lecseng. Azt azért lehetett hallani, hogy főleg az idősekre veszélyes. Februárban már arról szóltak a hírek, hogy lombardiai gócpont az utána karantén alá helyezett területen, Codogno kórházából indulhatott el. A monzai kórházban is megjelentek az első fertőzött betegek, az intenzív osztályon dolgozó kolléganőim közül hárman karanténba kerültek. Még akkor sem félt az emberek többsége, élték a megszokott életüket. Az már komolyabb riadalmat okozott, amikor kiderült, hogy egyre több beteg intenzív ellátásra szorul, és látszott, hogy az ágyszámok végesek.

Az asszony Lombardiában él, Olaszország egyik legfejlettebb régiójában. Azt mondja, a monzai kórház (eredetileg 12 ágyas) intenzív osztálya teljesen megtelt, egyes részeket kizárólag koronavírus-fertőzötteknek tartanak fenn, és újabb egységekre van szükség. Vészhelyzet van, elfogytak a megfelelő mesterséges lélegeztetésre is alkalmazható ágyak, és míg egy „sima” osztályt könnyű felhúzni, az intenzív osztályra speciális műszerek és szakértő személyzet kell. A kórházban lezárták a sürgősségi osztály egy részét is, azt tartják fenn a koronavírus-fertőzés gyanús eseteknek.

Előrehozták az orvosi szakvizsgákat, az ápolói vizsgákat, hogy minden egyetemista és főiskolás munkába tudjon állni, így is hatalmas az orvos- és egészségügyi szakdolgozó-hiány. Drámaian hangzik, de azt mondja, ha nem sikerül visszaszorítani a járvány terjedését, eljöhet egy olyan pont, amikor mérlegelni kell, kit lehet megmenteni és kit nem. Ha az emberek nem tartják be az előírt óvintézkedéseket – márpedig néhány hete az olaszok többségére még nem ez volt a jellemző – akkor ez is bekövetkezhet, mondja. Múlt héten egyik napról a másikra úgy tűnt, a saját családja is érintett lett. A férje egy öt üzlettel rendelkező kis élelmiszerláncnál dolgozik. Az egyik kollégáját már két hete pénteken felvették a kórházba, azóta kiderült, hogy pozitív a tesztje. A másik munkatársa hétfőtől nem dolgozott, ő lázas. Két másik alkalmazott karanténban van – az említettek közül a férjének hárommal közvetlen kapcsolata volt. A lakáson belül éppen ezért „elszigetelték magukat egymástól”, külön esznek, alszanak, maszkban járnak. (Azóta kiderült, a férje, azon kívül, hogy nagyon kimerült, nem kapott el semmit – az élelmiszerboltban reggeltől estig megszakítás nélkül dolgozik.) Az ápolónő azt látja egyébként, hogy most már alig vannak emberek az utcán, mindenki szabálykövetőbb, eljutott az emberekhez az üzenet, hogy nem szabad csak saját magára gondolnia, hanem a társadalom érdeke a megelőzés, és talán nincs pánik sem.

– Vigyázzatok magatokra és vegyétek nagyon komolyan az intézkedéseket, tartsátok be a szabályokat. Tanuljatok az olasz példából! Ha majd lecseng a vírus, újrakezdjük az életünket – ezt üzente az itthoniaknak.