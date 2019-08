Szombathelyi személyi edzővel beszélgettünk – A szépségversenyre jelentkezőknek is adott pár tippet

Bársony Dominikot kerestük fel, aki érdeklődésünkre mesélt a szakmájáról, eloszlatta a sztereotípiákat, és néhány hasznos tanácsot is adott a lányoknak.

Nagy népszerűségnek örvendett a Tündérszépek névre keresztelt szépségversenyünk, ezért ahogy arról már korábban beszámoltunk, újra elindítottuk a versenyt. Ahogy telik az idő, egyre közeledik a fotózás, amikor profi fotósok készítik majd el a jelentkezők portfólióját. Ilyenkor persze mindenki a legjobb formáját szeretné hozni.

Bársony Dominik személyi edzőt kerestük fel, aki több hasznos tanácsot is megfogalmazott, amelyek segítik a lányok felkészülését a fotózásra.

– Nyolc éve foglalkozom testépítéssel, fitnesszel, és egyéb alkategóriákkal – kezdte érdeklődésünkre Bársony Dominik – Még dobóatlétaként ismerkedtem meg azzal, hogy milyen az edzőtermi edzés. Már ott is nagyon megtetszett, majd egy sérülés után a rotációs mozdulatok már nem voltak jók. A súlylökés, díszkoszvetés elég nagy terhet rótt a derekamra, ezért fel kellett hagynom azzal a fajta sporttal, maradt az edzőterem. Igazából mindig is jobban érdekelt az egésznek a folyamata, mint a többieket. Ezalatt azt értem, hogy nem lejöttem, és toltam háromszor tízet fekve, utána pedig elkezdtem bicepszezni, meg vállazni, hanem próbáltam a dolgoknak utána olvasni. Később úgy döntöttem, hogy én ténylegesen ezzel szeretnék foglalkozni, ezért jelentkeztem az ELTE-SEK testnevelő tanár, gyógytestnevelő tanár szakra. Emellett az edzői képesítést is sikerült megszereznem.

Hogy telik egy személyi edző egy napja?

Általában 5 óra 20-kor kelek, már nyitás után tíz perccel bent vagyok a teremben, és olyan fél kettő magasságában szoktam végezni az első etappal. Utána elvégzem a saját edzésemet is, csak azután tudok hazamenni. Otthon pihenek egy kicsit, majd négy óra felé jövök is vissza, és onnantól kezdve zárásig vagyok, ami este tíz órát jelent. Röviden így alakul egy átlagos napom.

Hogy szoktál felkészülni egye-egy edzésre?

Mindig van egy konzultáció az adott vendéggel. Vele megbeszéljük a célokat, terveket, mivel elégedetlen, mire figyeljünk oda, van-e valamilyen betegsége. Szeretem alaposan körbekérdezni a dolgokat. Ezután általában két-három napot hagyunk, addig megírom az edzéstervét. Ez attól függ, hogy hány alkalommal szeretne járni, valamint mi a cél, és akkor ezekre ráigazítom neki. Szeretek kicsit hosszabb ideig dolgozni egy-egy edzéstervvel. Hat-nyolc heteket szoktam nekik előre összeállítani, tekintve, hogy ezalatt már látszik a változás.

Átlagosan mennyi idő szükséges egy látványosabb változáshoz?

Vegyünk egy átlagos, 175 centi magas, 73 kilós férfit, enyhe pocakkal, aki ülőmunkát végez. Jelen esetben egy intenzívebb munkával egy-másfél hónap alatt már látványos eredményeket lehet elérni. Az étrend megváltoztatása is sokat segít a folyamatban. Egy átlagos embernél a heti három edzés az optimális szám, emellett nem kell feláldozni se a magánéletet, se semmit, az egy viszonylag kivitelezhető edzésmunka. Ezeket betartva az az egy, vagy másfél hónapos jelentős változás viszonylag reális. A nőknél több befolyásoló tényező is lehet, ilyen például a menstruációs ciklus is, ilyenkor elő szokott fordulni, hogy stagnál a folyamat, de az előbb említetteket betartva a szebbik nemnél is másfél hónap alatt már jelentős eredményeket lehet elérni.

A hölgy vendégek milyen problémákkal szoktak felkeresni?

Szerintem nem fogok nagy titkot elárulni, de elsősorban a fenék, a comb, és a has az, amikkel a leginkább elégedetlenek, illetve amin javítani szeretnének. Még hozzá szokták tenni, hogy ezekre a testrészekre fókuszálnának, de azért fogynának is. Egyébként nem nagy trükk, hogy ilyen jellegű problémákkal mit kell kezdeni. A legalapvetőbb gyakorlatok közül is a legjobb talán a guggolás, de a különbféle húzásoknak, csípőemeléseknek, és a merevlábas gyakorlatoknak is nagy szerepe van. Ha ezeket szépen megtanulják, és biztonságosan véghez is viszik, akkor az említett problémákkal nem lesz gond. A nőknél gyakran veszem észre, hogy nem szeretnek felsőtestre edzeni, mert azt hiszik akkor ilyen Schwarzeneggerhez hasonló alakra tesznek szert. Ezúton is szeretném jelezni, hogy ez a sztereotípia nem igaz. Ráadásul sokan ülőmunkából érkeznek, és szeretnének magukon változtatni, a monitor előtti görnyedés pedig meg tudja nehezíteni az életminőséget. Ebben az esetben különösen fontos, hogy legalább heti egyszer egy normális edzéssel át legyen mozgatva az egész felsőtest. Sokszor szoktam végeztetni velük ilyen gyakorlatokat, de hangsúlyozom, nem azt eredményezi, hogy szélesvállú, delta formájú hölgyek lesznek.

Az edzés mellett mennyire kell odafigyelni a táplálkozásra?

Sokkal hatékonyabb, ha odafigyelnek rá, ezért is szoktam étrendet is írni. Az étrendnél általában azt szoktam felmérni, hogy milyen anyagcseretípussal rendelkeznek. Ezt legkönnyebben vérvétellel lehetne kimutatni, de vannak rá nagyon jó kérdőívek, én ezt az utóbbi megoldást szoktam választani. A legnagyobb többségben ez is be szokott válni. Főként arra szoktam őket rávenni, hogy készítsék el előre az étrendjüket és dobozolják el. A hűtőben általában azért ezek a dolgok két-három napig elállnak. Szeretem, ha változatosan étkeznek, tehát nem azt kell elképzelni, hogy akkor most csirke és rizs van két hónapig. Úgy szoktam megoldani, hogy legyen íz ebben az egészben. Arra különösen ügyelek, hogy fehérjebevitel legyen minden étkezésnél. A szénhidráttal szokott mindenki tévhitben lenni, hogy az ördögtől való, és tilos, de ez sem így van. Tudni kell, hogy a szénhidrát, az, amit az agy a legkönnyebben felhasznál, vagyis fontos azoknak, akik szellemi munkát végeznek. Edzések előtt azért érdemes lassan felszívódó szénhidrátokat enni. Ezt úgy állítom össze, hogy tudom, hogy mikor fognak jönni, vagyis a délután érkezőknek az ebéd, a reggel érkezőknek a reggeli legyen valamivel komplexebb. Edzés után mehetnek a könnyebb étkezések, és este akár el is lehet hagyni a szénhidrátot ebben az esetben csak fehérje és zöldség.

Vannak olyan mozdulatok, amelyeket közvetlenül a fotózás előtt érdemes végigcsinálni, amiknek az elvégzése után esetleg jobban mutatnak a lányok a képeken?

Persze, vannak ilyen mozdulatok, hasonlókat alkalmaznak a profi testépítők is a backstage-ben. A lányok esetében értelemszerűen nem a súlyzókat kell elővenniük, hanem inkább a gumiszalagos megoldásokat, ha választják, azzal sokkal jobban járnak. Emellett közvetlenül a fotózás előtt végezhetnek guggolásokat, kitöréseket, hiszen a farizom vérbőséggel mutatósabb, teltebbek lesznek az izmok. Az is egy jó tanács lehet, hogy ne álldogáljanak sokat. Az izgalom miatt akár egy ilyen fotózás alkalmával akaratlanul is sokat toporog az ember, ilyenkor pedig hajlamos arra különösen a combizom, hogy elkezd vizesedni. Ez sokat ronthat az összképen. Inkább, ha tehetik üljenek, csinálják végig előtte a gyakorlatsorukat, és akkor biztos vagyok benne, hogy jó képek születnek majd.