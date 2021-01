Szombathelyi trafikrablás: paradox módon a börtöntől való félelmében követte el a vádlott

A trafikrabló korábbi vallomásából kiderült, a börtöntől való félelmében ment rabolni, a maszkot viccből, a fegyvert önvédelemből vette. A szakértő szerint a gázriasztó fegyverből húsz centiméterről leadott lövés nem volt életveszélyes.

Megtartották az első tárgyalást a trafikrablós ügyben, a Szombathelyi Törvényszéken. K.-V. A. 2018 novemberében rabolt ki egy trafikot Szombathelyen, a Zanati úton, miközben az eladót közvetlen közelről arcon lőtte egy gázriasztó fegyverrel. Az ügyben tavaly novemberben tartottak előkészítő ülést, ahol az ügyész tíz év fegyházat ajánlott, ám ezt a vádlott nem fogadta el, tárgyalást akart. Most, a távkapcsolással a szombathelyi börtönből bejelentkezett vádlott nem akart vallomást tenni, annyit viszont elmondott, hogy nem a rablás tényét vitatja, hanem azt, hogy életveszélyes sérülést okozott volna, valamint sajnálatát is kifejezte a történtek miatt.

Dr. Varga Roland bíró végül a két éve tett beismerő vallomását olvasta fel. Ebből kiderült, hogy a vádlottat nagyon megviselte az a 21 év, amit egy kiskorúval szemben elkövetett bűnügy miatt kellett börtönben töltenie. (Korábban írtuk: a vádlott 21 évesen egy 11 éves kislányt gyilkolt meg brutálisan Lenti közelében, amiért a Kaposvári Katonai Bíróság 1989-ben halálra ítélte. 1990-ben eltörölték a halálbüntetést, így kegyelmet kapott, 2009-ben szabadult). Innentől fogva többé nem tudott magára találni, sokszor volt hajléktalan, több kisebb ügye is volt, majd újabb börtönévek következtek.

A 2018-as trafikrablást is paradox módon a börtöntől való félelmében követte el, ahová újra be kellett volna vonulnia, ám ezt el akarta kerülni. A rablás során használt maszkot csak viccből vette még korábban, ahogyan a rabláshoz használt gázriasztó fegyvert is önvédelemből szerezte be. A vallomásból kiderült, a vádlott mindig próbált egyről a kettőre jutni, de valami mindig félresiklott, mostani helyzetéhez rossz döntéseinek sora vezetett, igaz, állítása szerint 2013-ban három embert is kimentett egy égő buszból.

A bíró ezután az informatikust és a fegyverszakértőt hallgatta meg, akik egymástól függetlenül arra jutottak, hogy a sértett arcát ért lövés nagyjából húsz centiméterről következett be. A fegyverszakértő szerint az, hogy nem történt komolyabb sérülés, annak köszönhető, hogy az eladó szemüveget viselt, ami megvédte a szemét, mindenesetre a leadott lövés életveszélyes sérülés okozására nem volt alkalmas.

A tárgyaláson jelen volt a megtámadott eladó akkori főnöke is, akit tanúként hallgattak ki. A bíró ezt követően tanúvallomások sorát olvasta fel, kiderült, hogyan emlékeztek a történtekre és a vádlottra a trafikos kollégái, a kiérkező mentőtiszt, a vádlott akkori élettársa vagy éppen a fegyverboltos. A tárgyalás március 18-án folytatódik, és amennyiben minden beidézett tanú – köztük a megtámadott sértett – megjelenik, nincs kizárva, hogy ítélet is születik.

Kiemelt képünkön: Dr. Varga Roland bíró március 18-ára napolta el a tárgyalást