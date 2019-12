Szombathelyi vállalkozó ámokfutása és hármasikrek születése vezette a híreket januárban

Mutatjuk, hogy indult 2019, mi érdekelte leginkább a Vas megyeieket.

Közeledik az év vége, hamarosan már minden a karácsonyi előkészületekről, az ünnepek meghittségéről kezd szólni, majd elbúcsúzunk 2019-es évtől, és köszöntjük a 2020-at. Ahogy a tavalyi évben, úgy idén is egy kis múltidézésre invitáljuk olvasóinkat. Összegyűjtöttük portálunk legolvasottabb írásait, aminek a segítségével felidézhetik, hogy milyen is volt a 2019-es esztendő. Vegye fel a múltbalátó szemüveget, és tartson velünk.

Év végéig minden nap egy-egy hónapot mutatunk be, egészen december 30-ig bezárólag. Kategorizáltuk a legolvasottabb cikkek listáját, mivel sajnos balesetek terén ismételten nagy volt a forgalom a felületünkön, és nem szerettük volna, ha csak tragédiákról szólna ez a visszatekintés. A tapasztalat az, hogy az emberek figyelmét a megrázó események mindig jobban érdeklik, de mi úgy láttuk jónak, ha nem csak sírunk, hanem nevetünk is közben, hiszen azért jó dolgok is történtek az idei évben.

Ezúttal sem vettük figyelembe az országos híreket, a világ történéseit, vagy éppen a külföldi celebekről szóló írásokat, csak a Vas megyéhez köthető eseményekre összpontosítottunk. Nézzük meg tehát mik történtek 2019 januárjában…

Helyi kék hírek:

A hónap legolvasottabb anyaga nem éppen egy örömhír volt. Egy ismert szombathelyi vállalkozó kezdett ámokfutásba Mercedesével a vasi megyeszékhelyen. Először a 11-es Huszár úton egy parkoló Fiátnak ütközött, majd továbbhajtott, és a Neumann iskola közelében egy másik, szintén parkoló Audinak ment neki, amit feltolt egészen a bicikliútra. Autójának kitört a kereke, de még úgyis elindult vele. Egészen a Dr. István körútig jutott, ahol egy szemtanúnak köszönhetően lett vége az ámokfutásnak.

Egy másik sajnálatos eset is történt a hónapban, amire olvasóink sokan voltak kíváncsiak. Egy Sárvárhoz közeli tűzesethez ment ki tudósítónk, aki miután lefotózta a kigyulladt épületet elindult vissza az autójához, amikor belekötöttek. Először veréssel fenyegették meg, ha nem adja át a fényképezőgépet. Miután kollégánk ellentmondott kicsavarták a kezéből a készüléket, megkeresték a memóriakártyáját, és eltették. A helyszínre kiérkező rendőröknél munkatársunk feljelentést tett.

Helyi közéleti hírek:

Január közepén arról számoltunk be, hogy gázszivárgás miatt bezárt a Körmendi úti bevásárlóközpont a vasi megyeszékhelyen. Sokáig csak találgattak az üggyel kapcsolatban, majd az ingatlankezelő reagált a kialakult helyzetre, és tájékoztatta lapunkat, hogy még hónapokig zárva lesznek a bevásárlóközpont üzletei.

Azért örömhírek is voltak januárban, amiket ugyancsak szívesen olvastak. Egy kisgyerek érkezése mindig nagy boldogságot jelent egy család életében, aki nagy odafigyelést, valamint törődést igényel. Hatványozottan igaz ez a kijelentés három újszülöttre. Történt ugyanis, hogy az első hónap végén hármasikrek születtek Szombathelyen. Az édesanya terhessége 32. hetében két kislányt, és egy kisfiút hozott a világra.