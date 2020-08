Szombathelyi virágkötő készített csokrot a város járdáiról összegyűjtött gazokból (Videóval)

Mutatjuk, hogyan készíthetünk Szombathely járdáiról összegyűjtött gazokból egészen tetszetős csokrot:

A városvezetés tavasszal bejelentette, hogy elkezdődik a virágosítás Szombathelyen. Többször is foglalkoztunk már a témával, ugyanis érdekes módon a megyeszékhely nem csak azon részei borultak virágba, ahová ültettek is növényeken, hanem azok is, ahová nem. A járdákon és az úttest szélén mondjuk már kevésbé indokolt a növényzet, de itt a bizonyíték, hogy amennyiben hagyjuk dolgozni a természetet, az csodákra képes. Így fordulhatott elő a nyár elején, hogy pipacsmező alakult ki a Zanati úton, vagy bokrosodott a gaz az Éhen Gyula téren, és a Kiskar utcában.

A Stromfeld lakótelepen is többször jártunk már, ahol már egy kisebb rét kezdett el kialakulni az egyik parkoló és a sétálóutca közti betonszegély mentén, kis túlzással már árnyékot is ad az autóknak a növekvő gaz.

Egy hónap elteltével ismét jártunk egy kört a városban, és arra gondoltunk, hogy leszedünk néhányat, annyival is kevesebb lesz a gaz. Amit pedig összegyűjtöttünk, akár ki is dobhattuk volna, de inkább egy szombathelyi virágkötő segítségét kértük, hogy kössön belőle egy csokrot, elvégre a mai világban már szinte minden az újrahasznosításról szól.

Igazság szerint elég lett volna csak a Stromfeld lakótelepre menni, ahol a lehetőségek tárháza szinte kifogyhatatlan, hiszen különböző színű és fajtájú gazok találhatóak a feljebb már említett szakaszon. Ottjárttunkkor azt tapasztaltuk, hogy ismét nőttek és terebélyesedtek az egy hónappal ezelőtti állapotukhoz képest, annyi különbséggel, hogy némelyiket kiszárította a nap, ezért besárgult. Ahogy a videón és a képeken is látszik, így még gondozatlanabbnak néz ki az összhatás. A Stromfeld lakótelep mellett az Öntő utcából és a Vörösmarty utcából is gyűjtöttünk gazokat, amiket el is vittünk egy szombathelyi virágkötőnek, aki mutatós csokrot csinált belőle.

Szombathely megteremti az ajándéknak valót, ezért javasoljuk a férfiaknak, hogy hetente egy hasonló csokrot vigyenek kedvesüknek, biztosan értékelni fogja a gesztust, és legalább rövid időn belül megoldódna a gazkérdés a városban.

