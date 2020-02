Sztárprodukció válogatóján jártak a sárváriak

Puccini Turandot című művét viszik színre St. Margarethen, azaz Szentmargitbánya kőfejtőjének szabadtéri színpadán. Az olasz operák egyik nagy klasszikusának előadásához statisztaválogatót hirdettek. Sok magyar is jelentkezett a felhívásra.

Vasvárról is utaztak néhányan a nemzetközi sztárprodukció válogatójára. Kapornakiné Mozsár Anikó a lányával és barátnőjével érkezett Kismartonba. Ők leginkább attól tartottak, hogy a német nyelven való kommunikáció okozhat nehézséget számukra a válogatón. Ám az amerikai rendező inkább angolul faggatta a jelentkezőket a találkozón. A válogatás a résztvevők szerint jól szervezett volt. A meghirdetett lehetőségre jelentkezőket kijelölt időpontokra hívták be. Mindenki kapott egy matricát a vezetéknevével és egy számmal, majd fotót is készítettek róluk.

Percre pontosan hívták be ötösével a jelentkezőket, külön a férfiakat és külön a nőket. Rövid, személyes bemutatkozás után mindenki kapott egy feladatot, amelyet rögtönözniük kellett. A stáb fi gyelte, hogy a jelöltek hogyan reagálnak a szituációs helyzetekre. Az, hogy ki kerül be a Turandot opera tömegjeleneteibe, a válogatón még nem derült ki. A jelentkezőket később levélben értesítik. A méreteket a jelmezekre azonban mindenkiről levették a felvételi során. A burgenlandi operafesztivált július 8. és augusztus 15. között rendezik meg St. Margarethen kőfejtőjében. Puccini Turandot című művét csaknem húsz alkalommal láthatja majd a közönség a nemzetközi alkotógárda előadásában.