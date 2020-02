Szülői értekezlet Vassurányban a tankerületi igazgatóval

Felmerült, hogy az alacsony gyereklétszám miatt ősztől nem lesz tanítás a helyi iskolában. Tegnap Fodor István, a Szombathelyi Tankerületi Központ igazgatója tájékoztatott a helyszínen.

A tanítókkal és az iskolába járó gyerekek szüleivel is találkozhattak tegnap az érdeklődők a kastélyban. Ott működik a Táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános Iskola vassurányi telephelye, amelynek – amint arról korábban beszámoltunk – ősztől veszélybe került a további működése. Fodor István úgy fogalmazott: nehéz szívvel jött, de buzdítani is egyben. Mint mondta, ők soha nem bezárni akarják az iskolákat. A tankerület alapfeladata a fenntartás, de erre csak akkor van módjuk, ha van elég gyerek – ez pedig már a szülők döntésén és települési összefogáson is múlik. A törvényi minimális számított létszám az általános iskolában 14 fő. Alsóban ez az 1–4. osztály összevonásával is teljesülhet.

Vassurányban most 7 a tényleges, 11 a számított létszám. Véglegeset az április végi beiratkozási adatokat látva lehet mondani. Minden diák, aki a következő tanévtől a vassurányi iskolában tanul, 100 ezer forint támogatásban részesül, ebből 40 ezret az első évben megkapnak a családok. Ezenfelül a gyerekek iskolába járását is támogatja az önkormányzat reggel és délután háztól házig szállítással: Forrai Dániel polgármester vázolta az intézkedéscsomagot, amivel a vonzó környezet és a kiscsoportos oktatás lehetőségén kívül a faluba akarják csábítani a leendő kisdiákokat.