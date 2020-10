Szünetel az ügyfélfogadás az őriszentpéteri hivatalban

A Weöres Sándor Színház egyik vendégművészénél fennáll a Covid-fertőzés gyanúja. Tegnap azonnal bezárt a színház, október 20-áig járványügyi helyzet miatt elmaradnak az előadásaik. Az őriszentpéteri önkormányzati hivatalból és a szombathelyi Brenner-iskolából is érkezett hír Covid-fertőzésről.

Közleményben adott hírt hétfőn délelőtt a Weöres Sándor Színház arról, hogy az egyik vendégművészük koronavírusos. A színház épületét bezárták, október 20-áig zárva tart az intézmény. Nézőik és társulatuk egészsége védelmében addig minden előadásuk, próbájuk elmarad, átmenetileg a jegy- és bérletértékesítés is szünetel. Telefonon elértük a színház produkciós menedzserét. Németh Károly elmondta, a Covid-fertőzött színész, mivel már napok óta beteg volt, az otthonában tartózkodott, nem érintkezett kollégáival. Kedd délelőtt derült ki a pozitív teszteredmény, a színház azonnal reagált: értesítették a társulatot és a közönséget is arról, hogy átmenetileg leállítják az előadásokat. A tegnap estin kívül további nyolc előadást érint a kényszerű bezárás. Németh Károly tegnap úgy fogalmazott, még a folyamat elején járnak, várják a kontaktkutatás eredményét és az iránymutatást a járványügyi hatóságtól, annak függvényében lépnek tovább. Az elmaradt előadások pótlásának időpontjáról később tájékoztatják nézőiket, jegyeket egyelőre nem váltanak vissza. A produkciós menedzser ígéretet tett: tájékoztatják közönségüket a fejleményekről a sajtón keresztül, a színház honlapján és Facebook-oldalán is.

A járvány második hullámának felszálló szakaszában hétfőről keddre ismét jelentős növekedést mutatott a koronavírus-fertőzöttek száma: 24 óra alatt Vasban újabb 50 betegnél mutatták ki a Covid–19-fertőzést. Így már 900 felett van az igazolt fertőzöttek száma a megyében, közelítünk az ezer regisztrált megbetegedéshez. Köztük van az a Brenner-iskolás 12. osztályos tanuló is, akiről hétfőn este derült ki, hogy pozitív lett a tesztje. Englert Zsolt igazgató megerősítette a hírt, az érintett osztály karanténba került a hét végéig. Hétfőtől újra várják a gyerekeket az iskolába. Az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatalból is tegnap érkezett hír koronavírus-fertőzésről. Őr Zoltán polgármestertől megtudtuk, az egyik dolgozó tesztje lett pozitív, sokan karanténba kerültek. Járványügyi okból előreláthatóan október 19-éig szünetel a személyes és a 94/548-050-es számon a telefonos ügyintézés lehetősége is. Elektronikus ügyintézés a [email protected] e-mail-címen keresztül lehetséges. A bajánsenyei és a hegyhátszentjakabi kirendeltségen továbbra is a megszokott módon érhetők el a hivatali szolgáltatások. A városvezető, aki maga is karanténban van, arról tájékoztatott: hétfőn tud újra teljes üzemben működni a hivatal, addig fertőtlenítik az épületet.

V. Németh Zsolt ország­gyűlési képviselő is karanténban van: kontaktszemélyként otthonról látja el a feladatait. A közösségi oldalon megjelent posztjából az is kiderült, hogy a közérzete jó, a heti rendezvényeken való megjelenéseit pedig lemondta.