Tájékoztató a tiroli magyaroknak – Felület a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos információkkal

Közösségi oldalon létrehozott felületen, anyanyelvükön tájékoztatják a Tirolban élő, dolgozó magyarokat a koronavírus- járvány okozta helyzetről: a Tiroli Koronavírus Infó egy hónapja működik a Facebookon.

Információs platformot hoztak létre az ausztriai Tirolban élő magyaroknak ottani honfitársaink: Tiroli Koronavírus Infó néven indították el a tájékoztató oldalt. A kezdeményezés célja, hogy anyanyelvükön kapjanak pontos és hiteles tájékoztatást a kint élő magyarok a vírushelyzetről – adta hírül az osztrák állami közszolgálati műsorszolgáltató (ORF) magyar honlapja. A közlés szerint 10-15 önkéntes tölti fel a friss és fontos információkat az oldalra: adószakértő, tolmács, némettanár, pedagógus, életmód-tanácsadó, pszichológus, biztosítási és műszaki szakemberek alkotják a tartalommegosztó csapatot. Az önkéntesek részben tudásukkal, részben kapcsolataikkal segítik az információ- nyújtást – erről Lakatos Péter, az oldal egyik szerkesztője beszélt a honlapnak.

Kiemelte: a koronavírus-járvány felfutó időszakában nagy szükség volt a magyar nyelvű hírekre Tirolban, annál is inkább, mivel a tartományban bevezetett intézkedések több ponton is eltértek az Ausztria más területeire vonatkozó előírásoktól. Az interjúban Lakatos Péter azt is elmondta, hogy kapcsolatot tartanak Magyarország innsbrucki főkonzulátusával, a Belügyminisztériummal, a Tartományi Hivatallal, valamint a Gazdasági Kamara és a szakszervezetek helyi szervezeteivel. A stáb jelenleg a Tirolba visszainduló magyar dolgozók számára gyűjt az utazással és a munka újbóli felvételével kapcsolatos hasznos információkat – emelte ki. Az oldalt terveik szerint a járvány után is fenntartják, mivel tapasztalataik szerint nagy az igény a magyar nyelvű tájékoztatásra.