Támogatásból újul meg több helyen Pápoc – fotók

A falunapon adták át a közterület-karbantartó eszközöket, amikre Pápoc tizenötmillió forintot nyert a Magyar falu programban

– A pápociak nagyon kezdeményezőek, ha a saját falujuk fejlesztéséről, szépítéséről van szó. Meg is látszik ez a faluképen. Kormányzati támogatásból és helyi összefogásból szépül a település – mondta el Ágh Péter országgyűlési képviselő. – Most ehhez járulnak hozzá azok a 15 millió forint értékű, közterületet rendben tartó eszközök, kistraktorok, melyeket a Magyar falu programban

szerezhettek be.

Szintén ezen kormányzati kezdeményezésből jutott támogatás egyházi közösségi térre és a temetőre. Idén az önkormányzati ingatlan fejlesztésére kaptak újabb harmincmilliót és a tűzoltókhoz is érkezett ötmilliós forrás. Emellett a Belügyminisztérium útfelújításra is biztosított 16 millió forintot és a Magyar templomfelújítási program is érinti Pápocot. Komoly eredmények ezek, melyek révén több területen sikerült előrelépni.

Nováky Ernő polgármestertől megtudtuk, ötmillió forintból újult meg a temetőkerítés, felújítják a parókia épületét. A templom felújítására idén is, korábban is nyertek 15-15 millió forintot. A belügyminisztériumi támogatásból a Kossuth utca aszfaltozását végzik el. Megújul a polgármesteri hivatal és még zajlik egy 2017-es projekt: a nappali tagozatos idősotthon energetikai korszerűsítése, amihez 76 millió forint kormányzati és uniós támogatást kaptak, a falu pedig 20 millió forint önerőt tett hozzá.