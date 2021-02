Tanácskozott az oltási munkacsoport – Vas megyébe látogatott dr. György István

Az egészségügyben dolgozók körében 94 százalékos az átoltottság. Jelenleg a harmadik preferencia csoport, a legidősebbek oltása zajlik.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A főváros mellett valamennyi megyébe ellátogat dr. György István területi közigazgatásért felelős államtitkár, hogy a helyi oltási munkacsoporttal megbeszéljék az oltási terv részleteit, és kicseréljék tapasztalataikat. Hozzánk csütörtökön délelőtt érkezett meg. A Vas megyei oltási munkacsoport ülésén megjelenteket – köztük a rendőrség, a katasztrófavédelem és az egészségügy helyi vezetőit –

Harangozó Bertalan kormánymegbízott köszöntötte a megyeháza dísztermében, majd röviden ismertette a január 22- én megalakult munkacsoport eddigi tevékenységét.

A tanácskozás zárt körű volt, azon a sajtó képviselői nem vehettek részt, de az államtitkár ismertette, hogyan állunk pillanatnyilag. Kiderült, jobban, mint az európai országok többsége, ugyanis nálunk az átoltottság mértéke már három százalék fölött van. Persze megnyugodni csak akkor lesz okunk, ha mindenki, aki kérte az oltást, megkapta azt – hangsúlyozta dr. György István.

Az államtitkár elmondta, a tervezett 7300 oltópont mindegyikét kialakították már, ami kulcskérdés, hiszen elérkeztünk a tömeges oltási szakaszba, ahol már a teljes egészségügyi intézményi struktúrának feladata van. Sajnos kevés a vakcina, ezért a héten a mintegy ötezer háziorvos helyett mindössze 1080-nak tudtak praxisonként tíz személy oltására elegendő mennyiségű Moderna-vakcinát juttatni. Továbbá arra kérték az érintetteket, hogy praxisonként hat-hat embert irányítsanak át a központi oltóhelyekre.

Az államtitkár hangsúlyozta, a magyar kormánynak, az operatív törzsnek és az oltási munkacsoportnak is az a törekvése, hogy valamennyi rendelkezésre álló vakcinát minél előbb felhasználják, és a lehető legrövidebb idő alatt a lehető legtöbb ember szerezhesse meg a védettséget. Ezért az uniós oltóanyagok mellett egyéb hatékony vakcinák, mint amilyen a Szputnyik- (orosz) és a Sinopharm-vakcina (kínai) beszerzése is folyamatos. Amennyiben érkezik elegendő oltóanyag, minden háziorvosnak juttatnak belőle, és kapnak vakcinát az oltóközpontok is.

– Olyan tervet készítettünk, amely nagy tömegek oltására is alkalmas, az egészségügyi intézményrendszer kapacitása lehetővé teszi, hogy egyetlen hétvége alatt akár egymillió oltást is be tudunk adni. Mindez persze óriási logisztikai feladat, ezért az országos oltási munkacsoport mellett a megyei oltási munkacsoportok oroszlánrészt vállalnak az oltási terv végrehajtásában – mondta dr. György István.

Az első preferenciacsoportba tartozó egészségügyi dolgozók oltásán már túl vannak, itt jelenleg 94 százalékos az átoltottság. Természetesen mindez nem azt jelenti, hogy több egészségügyi dolgozó nem kaphat oltást – hangsúlyozta az államtitkár –, folyamatosan összesítik az igényeket, és az éppen soron lévő preferenciacsoportok mellett el­végzik a kimaradt dolgozók oltását is.

Ugyanez vonatkozik a második preferenciacsoport: a szociális intézmények lakóira, dolgozóira is. Az első körrel itt is végeztek már, összesen 1875 intézményben oltottak, de például 64 intézmény a koronavírus-fertőzés miatt teljesen kimaradt. Ezekre a helyekre vissza fognak térni. Jelenleg az idősek tömeges oltása zajlik, először a legidősebb, krónikus betegségben szenvedőkkel kezdenek, és így haladnak korban visszafelé.

Ez egy nagy populáció – emelte ki az államtitkár, ugyanis mintegy 2,5 millió hatvan év feletti ember él Magyarországon, közülük 1,7 millióan vannak azok, akik valamilyen krónikus betegségben is szenvednek. Oltást azok kaphatnak, akik regisztráltak. Az államtitkár ezért ezúton is arra buzdít mindenkit, hogy éljen a lehetőséggel, mert szeretnék mielőbb elérni a közösségi immunitás szintjét, ami jelenlegi ismereteink szerint hatvanszázalékos átoltottságot jelent.

Kiemelt képünkön: Harangozó Bertalan és dr. György István az oltási munkacsoport tanácskozásán

Fotó: Cseh Gábor