Tanácsnokok, programszervezők – Megkérdeztük, hogy mennyibe kerültek a pandémia évében

Éves szinten mintegy 110 millió forintba kerül dr. Nemény András polgármester kabinetjének működése, ahol a pandémia idején is négyen dolgoznak programszervezőként.

Közérdekű adatigényléssel fordultunk a városházához, mutatjuk a pontos számokat. Emlékezetes, hogy 2019 januárjában az egyik országos, baloldalhoz köthető online portál helyi képviselője közérdekű adatigényléssel fordult Szombathely város jegyzőjéhez, hogy megtudja, mennyibe kerül dr. Puskás Tivadar akkori polgármester (Fidesz–KDNP) kabinetjének működése. A két évvel ezelőtt feltett kérdést január 8-án szerkesztőségünk is megküldte a polgármesteri hivatal részére, és ha már kérdeztünk, ennél több információt kértünk.

Az adatigénylésre a városháza kommunikációs vezetője válaszolt. Megtudtuk, hogy dr. Nemény András (ÉSZ) polgármester kabinetje jelenleg 23 fős, három státusz azonban betöltetlen. A 20 köztisztviselő bérköltsége 2021. januárban várhatóan 9 millió 172 ezer forint, amelyhez 1 millió 422 ezer forint munkáltatói járulék társul.

Bár nem kérdeztük, a városháza kommunikációs vezetője válaszában az is szerepelt, hogy 2019 januárjában a kabinet személyi kiadása 7 millió 381 ezer forint volt.

Dr. Nemény András, valamint a három alpolgármester és a három tanácsnok napi programjait négyen szervezik. A koronavírus-járvány esztendejében éves bérköltségük 18 millió 897 ezer forintra rúgott, egyéb juttatások címen 1 millió 788 ezer forintot fizettek ki részükre. A munkáltatót terhelő járulék utánuk 3 millió 237 ezer forint volt. Bár nem kérdeztük, megtudtuk: nemcsak programot szerveznek, hanem iratkezelési és postázási feladatokat is ellátnak.

Ennek apropóján azt is megnéztük, hogy szerkesztőségünk utoljára 2020 novemberében – Szent Márton ünnepéhez kapcsolódóan – kapott tájékoztatást a tisztségviselők teljes heti programjáról. Abban akkor három sajtónyilvános esemény szerepelt, amelyeken dr. Nemény András polgármester és dr. László Győző alpolgármester vett részt. Ismert az is, hogy az előző ciklusban a baloldali többségű közgyűlés dr. Puskás Tivadar polgármestert arra kötelezte, hogy legkésőbb az adott hetet megelőző munkanapon tetesse közzé programjait a város hivatalos honlapján. Az akkori indokok között az átláthatóság szerepelt, vagyis hogy a polgármester ilyen módon is köteles tájékoztatni a közvéleményt, milyen eseményeken képviseli a közgyűlést.

A tanácsnokok éves bérköltségét is megtudtuk: részükre az önkormányzat 2020-ban 12 millió 600 ezer forint tanácsnoki díjat, 89 ezer forint összegű egyéb juttatást fizetett ki, a munkáltatót terhelő járulék pedig 1 millió 871 ezer forintra rúgott. Emellett mindhárom tanácsnok – Szuhai Viktor, Bokányi Adrienn és Németh Ákos – képviselőként is tevékenykedik, így ők a havi 250 ezer forint képviselői ­tiszteletdíjat is megkapták 2020-ban.

A pandémia évében a korábbinál jóval több önkormányzati segélyt, támogatást is kifizettek. Erre 2020. március 1. és december 31. között 300 millió 553 ezer forintot költött a polgármesteri hivatal. Azok, akik a veszélyhelyzetben elveszítették munkájukat és regisztráltatták magukat a munkaügyi központban, az önkormányzattól ugyancsak támogatást vehettek igénybe. Ezzel a lehetőséggel 780 szombathelyi lakos élt, ők összesen 75 millió 181 ezer forintot kaptak.

Végül az iparűzésiadó-bevételről is érdeklődtünk: 2020-ban 9 milliárd 154 millió 367 ezer forint folyt be az önkormányzat kasszájába. Ebből nagyságrendileg a 4 milliárd forint árbevétel alatti kis- és középvállalkozók által fizetett éves adóösszeg – az önkormányzat számításai szerint – mintegy 2,4 milliárd forint.

A kormányzat döntése alapján így mintegy 1,2 milliárd, vagyis 1200 millió forint marad a szombathelyi kis cégeknél. Az önkormányzat pedig várhatóan ekkora pénzügyi támogatásról tárgyalhat a Pénzügyminisztériummal.