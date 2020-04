Táncolnak a szombathelyi lakótelepeken

Tánccsoportok lépnek fel a lakótelepeken minden délután az Agora Kulturális Központ szervezésében. Szerdán ismét a Westside TSE szerepelt, de felléptek már a Harmónia Egyesület tagjai is. A vezetőiket kérdeztük az élményről.

Vincze Csaba, a Westside TSE vezetője elmondta: a Fekete Vonat: Hol van az a lány című számát választották a modern tánchoz, mert az a rádióból jól ismert, legalábbis ismerősen cseng, szívesen táncolnak rá az emberek. Múlt szerdán volt a Stromfeld lakótelepen olyan erkély, ahonnan alkonyatkor óriási bulit csapott egy négytagú család: táncolt az apuka, az anyuka, meg a gyerekek is, elemlámpákkal utánozták a diszkófényeket.

-Modern táncokat vittünk, mintha diszkóban lennénk, egyet-kettőt előre-hátra, oldalt, hogy könnyű legyen velünk mozogni. Bali Krisztina, az Agora munkatársa szervezett be minket a programba, aki a tanítványom volt, korábban a Westside TSE-ben táncolt – tudtuk meg Vincze Csabától. – Nagy élmény nekünk a lakótelepeken táncolni, nagyon hálásak vagyunk érte. Ajándékot is kaptunk, az egyik helyről maszkokat dobtak le nekünk egy zacskóban, alma volt benne a nehezék. Kiválasztottam egy terepszínűt, abban járok boltba, meg a feleségem, Móni is. Az első alkalom annyira feltöltött minket, hogy természetes volt, hogy másodszor is megyünk. Megosztjuk a felvételeket a közösségi oldalon, de nem azért, hogy magunkat fényezzük, mert ez az emberekről szól, akikhez megyünk. Nagyon sok szeretetet kaptunk tőlük.

Egy másik napon a Harmónia Egyesületen belül működő Salsa La Vida csoport táncolt a szombathelyi lakótelepeken, szinte mindenhol vastapsot kaptak a produkcióra. Hencz Krisztina csapatvezető, egyesületi alelnök elmondta, hogy nem salsát vittek, hanem a dominikai bachatát, mert ennek egyszerűek az alaplépései, hogy könnyen megtanulható legyen. Az emberek szívesen táncoltak velük, a kutyasétáltatók is megálltak táncolni, tartva az ebet a pórázon. Ez a csoport is több fellépést vállal, mert a lakóknak is, de nekik is örömtánc a tánc. Mindenki saját kocsival érkezik a starthoz, aztán együtt mennek helyről helyre, mint egy autós karaván.

