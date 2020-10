Tavasszal, a legnehezebb időszakban sem korlátozták az ingázást, most sem fogják

Pénteken reggel még Mukhtar Tileuberdi kazah külügyminiszterrel tartott közös sajtótájékoztatót Szijjártó Péter. Alig múlt dél, de már a Nestlé büki gyárában tárgyalt és egyeztetett. Kicsivel két óra után pedig megérkezett szerkesztőségünkbe. A külgazdasági és külügyminiszter beszélt a gazdasági szereplők támogatásáról, szóba került a megye turizmusa, a határhelyzet, a helyi politikai viszonyok, de azt is megtudtuk, miből töltekezik egy fárasztó nap után, és mit csinál hétvégén vagy ha időben hazaér.

Miniszter Úr, ha valaki figyelemmel kíséri a Facebook-oldalát, láthatja, reggeltől estig talpon van, rengeteget dolgozik. Mikor indult a nap? Mi volt a mai programja?

Reggel nyolc órakor fogadtam a kazah külügyminisztert, a délelőtt jelentős részét vele töltöttem. Kazahsztán fontos ország Közép-Ázsiában, és jelentős szerepet játszik Magyarország keleti nyitás politikájában. A találkozó után elindultam Bükre, ahol letettük a Nestlé új gyáregységének alapkövét, amely 50 milliárd forintnyi beruházást jelent. Ezzel 160 új munkahelyet teremtenek és harminc százalékkal megnövelik a gyár kapacitását. A Vas Népe szerkesztőségéből Szentgotthárdra megyek, ahol megismerkedem az Opel új gyárigazgatójával. Ott a következő időszak fejlesztéseiről, bővítéseiről, beruházásairól tárgyalok. Az autóipar nincs könnyű helyzetben, ezért fontos, hogy még szorosabbra fűzzük az együttműködést. Az autóipar magyarországi szereplőivel, azzal az öt nagy gyártó vállalattal, melyek már itt vannak vagy hamarosan itt lesznek Magyarországon: az Audi, a Mercedes, a Suzuki, az Opel (PSA–Peugeot–Citroën), valamint a BMW képviselőivel személyesen tartom a kapcsolatot.

Magyarországon 904 vállalat vette igénybe a kormány versenyképesség-növelő támogatásának első kiírását, megvédve ezzel 155 ezer munkahelyet és vállalva mintegy 425 milliárd forint értékű beruházást országszerte. Vas megyéből hány vállalat és milyen mértékű támogatást kapott?

Vas megye joggal lehet büszke, nyolc vállalat kötelezte el magát a beruházások mellett, összesen 3,7 milliárd forint értékben. Ehhez kapnak 1,8 milliárd forintnyi kormányzati támogatást. Ez azért volt fontos konstrukció, mert világossá tettük, hogy mi nem a munkanélküliséget akarjuk fi nanszírozni, hanem a munkanélküliség elleni harcba kívánunk fektetni. Ebben kötöttünk szövetséget a Magyarországon működő vállalatokkal. A lényeg, hogy a beruházások értékének felét, maximum 800 ezer eurót kifi – zetünk, ha nem bocsátanak el senkit. Az első körben a Vas megyei vállalatok támogatásával összesen 1100 munkahelyet védünk meg. A második kör pedig azon a megállapodásunkon alapult az Európai Bizottsággal, hogy egy rövid időre a 800 ezer eurós határt átléphettük. Tehát szeptember 30-ig írhattunk ki beruházási támogatásra pályázatokat azoknak a nagyvállalatoknak, amelyek több mint 1,6 millió eurónyi beruházást akarnak végrehajtani. Számukra szintén a beruházási összeg felét állhattuk, de már 800 ezer euró fölött. Erre a pályázatra 71 vállalat jelentkezett az országból, 201 milliárd forint értékű beruházás mellett elköteleződve. Köztük van két Vas megyei is. Ez a két cég összesen 10 milliárd forint értékű beruházást jelzett. Ezzel 1800 munkahely megvédését vállalták.

Ön hogy látja, milyen stratégiával vészelhetik át a Vas megyei vállalatok ezt a válságot?

Azt gondolom, hogy akik most fejlesztenek, most növelik a kapacitásukat, most vezetnek be új technológiákat, azok a vállalatok nagyon komoly versenyelőnyre fognak szert tenni a válság utáni időszakban. Tehát a kanyarban előzés, vagy ahogy egy-egy cég mondja: már a kanyar levágása, az így lehetséges. Aki most fejleszt, az utána nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi vetélytársakkal szemben is nagyon komoly előnyre tehet szert. Ezért is mondtuk azt, hogy ne a munkanélkülisegély mértékét és időszakát növeljük meg, hanem adjunk támogatást azoknak a vállalatoknak, amelyeknél most hajtanak végre beruházásokat. Úgyhogy szerintem az előremenekülés a jó taktika.

Vas megyéből sokan járnak át Ausztriába és Szlovéniába dolgozni és iskolába. Sok olvasónk félelme, hogy teljesen lezárják a határokat és nem tudnak ingázni. Mit gondol, előfordulhat ilyen helyzet?

Az sajnos látszik, hogy a helyzet egyre súlyosabb, ezt a számok is mutatják. Számos országban naponta dönt rekordokat az új fertőzöttek száma. Ugyanakkor számunkra az egyértelmű iránymutatást a nemzeti konzultáció adja, amellyel az emberek világossá tették, hogy Magyarországnak működnie kell. Ez pedig azt is jelenti, hogy a gazdaságnak, az iskoláknak is működniük kell. Egy teljes határzár pedig nyilvánvalóan ellentétes lenne az ország működése iránt megfogalmazott igénynyel. Tehát azt tekintetbe kell vennünk, hogy a határ menti közösségek életének egy része a határ másik oldalához kötődik. Ez a dolgok természetes rendje. Ezért még a legnehezebb tavaszi időszakban sem korlátoztuk az ingázást, nem korlátoztuk az iskolai vagy munkavállalási céllal történő átutazást. Jelenleg egyáltalán nem látom a valószínűségét annak, hogy ilyen típusú korlátozást be kelljen vezetni.

A kormány nemrég újrarajzolta az ország turisztikai térképét, amelyen önálló térségként jelölték ki Vas megyében Bük és Sárvár vidékét, amelyeknek vendégkörét nagyrészt a V4 országok turistái teszik ki. A koronavírus-járvány egyik legnagyobb gazdasági vesztese a turizmus. A hétfői bejelentés szerint azonban az ezekből az országokból érvényes szállásfoglalással és egy negatív Covid-teszttel érkező turisták beléphetnek az ország területére. Mit gondol, mennyire segít ez a turisztikai szolgáltatóknak?

A helyzet az, hogy a magyar GDP-nek 11-12 százalékát adja a turisztika és a hozzá kapcsolódó szolgáltató ágazatok. Ez óriási szám, ezért a turizmus helyzetének alakulása nem pusztán turisztikai kérdés, hanem nemzetgazdasági kérdés. Ezért is foglalkozunk kiemelten ezzel az ágazattal. Az jól látszik, hogy vidéken könnyebben kezelhető a mostani helyzet, mint Budapesten, ahol az ötcsillagos vagy az öt plusz csillagos szállodák vendégköre kilencven százalékban külföldi. A belföldi turizmus erősítése mellett a visegrádi, regionális turizmus erősítésében látom azt az eszközt, amellyel a mostani nehéz időszakban a vidéki turisztikai szektornak támogatást tudunk nyújtani. A visegrádi országokkal szembeni engedékenyebb szabályozásnak pe dig ténybeli alapja is van. Velük működtünk és működünk együtt a legszorosabban a járványügyi intézkedések meghozatala során. Az ő helyzetüket ismerjük a legjobban, és az ő helyzetükről győződhetünk meg a leginkább abban a tekintetben, hogy ők is mindent megtesznek a vírusutánpótlás vonalainak elvágásáért. Van egy olyan bizalom közöttünk, amely részben az együttműködésben, részben pedig a tényeken alapul. Ezért a felelősségünk teljes körű tudatában tudjuk beengedni a visegrádi országok turistáit Magyarországra. Ráadásul minden olyan aspektus, ahol a visegrádi országok együttműködését erősíthetjük, Magyarországnak általánosságban jó és kedvező.

Vajon ez az intézkedés téma lesz Brüsszelben?

A világjárvány első hulláma alatt bebizonyosodott, hogy az európai intézmények válságkezelési kapacitása a nullához közelít. Volt olyan időszak, hogy el is érte a nullát. A helyzet az, hogy lehet, egyes brüszszeli intézmények békeidőben elketyegnek és nem okoznak kárt, hasznot se mindig hajtanak, de a válság alatt az bebizonyosodott, hogy a brüsszeli koordináció jelentősége gyakorlatilag megszűnt, hiszen minden egyes intézkedés tagállami alapon vagy a tagállamok egymás közötti megállapodásából született. Szerintem Brüsszelnek semmilyen legitimációja nincsen arra, hogy a járvány kezelése során hozott intézkedésekről bármilyen típusú elmarasztaló véleményt megfogalmazzon Magyarországgal kapcsolatban. Mi nem a brüsszeli intézményeknek szeretnénk megfelelni a járványügyi intézkedéseinkkel, hanem a magyar embereket akarjuk megvédeni és a magyar gazdaságot működőképes állapotban tartani.

A Nestlé-gyárból Szombathelyre tartva a város határában akár láthatta is, hogy már nagyon jól haladnak a Schaeff ler-csoport beruházásának munkálatai. Lassan egy éve, hogy Miniszter Úr bejelentette a 23,5 milliárd forintos beruházást, amelyhez a kormány ötmilliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott, 150 új munkahelyet teremtve ezzel. Ennek ellenére a jelenlegi városvezetés folyamatosan a kormányt kritizálja azzal kapcsolatban, hogy mennyi pénzt vonnak el a várostól. Jogosnak tartja ezeket a kritikákat?

Pont egy hete voltam Nürnbergben, ahol a Schaeffler-csoport vezetőivel is tárgyaltam. Ez megerősítette bennem azt, hogy egy rendkívül éles világgazdasági helyzet előtt állunk, amit egy nagy verseny határoz meg. A verseny pedig a kapacitások újraelosztásáért zajlik. Ez azt jelenti, hogy a vírus első hulláma alatt sok vállalat bezárásra vagy a termelés visszafogására kényszerült. Most pedig ebben az új, éles világgazdasági helyzetben arra kényszerül, hogy átgondolja, hogyan tudná hatékonyabbá tenni a működését. Ez nyilvánvalóan együtt jár a működési, gyártási, szolgáltatási helyszíneknek az újragondolásával. Jó lehetőség arra, hogy meggyőzzünk nagy nemzetközi vállalatokat arról, hogy Magyarországon hatékonyabban tudnak termelni, szolgáltatni, mint máshol. Ebben a versenyben a szombathelyi emberek számíthatnak ránk, mert én azon leszek a jövőben is, hogy minél több nagy nemzetközi vállalat válassza ezt a térséget beruházása helyszínéül. A Schaeffler-csoporttal is arról tárgyaltam, hogy minél több beruházást hozzanak még ide, Magyarországra. Ha közben a városvezetés a kormány politikai támadásával van elfoglalva, az nem segít. De mivel én a szombathelyi embereknek akarok segíteni, túlságosan nem is érdekel, hogy mit mondanak. Mit gondol, mi lehet az útja annak a megyeszékhelynek, ahol az Éljen Szombathely! nevű, balliberális politikusokból álló szervezet került többségbe? Sokszor beszélek a Vas megyei képviselőinkkel, és minden egyes Vas megyét érintő gazdaságpolitikai kérdést a velük való egyeztetés alapján szoktam meghozni. Nyilvánvalóan morbid az, hogy Magyarországon a szélsőjobboldal összeállt a liberális párttal, a szocialistákkal és a zöldpárttal. Nem nagyon tudok a világon más olyan helyről, ahol ezt meg lehetett volna tenni anélkül, hogy ez rendkívül harsány és éles nemzetközi kritikákat ne váltson ki. Magyarország esetében ez sikerült. Szerintem mindenki láthatja, hogy sokkal jobb, ha az időt a város vezetői nem fölösleges belső és külső vitákkal töltik el, hanem inkább az itt élők érdekében dolgoznak. Ezért én azt gondolom, hogy számos városban, ahol az ilyen morbid módon létrejött koalíciók irányítanak, az emberek azt gondolják most már, hogy helyesebb lett volna, ha továbbra is az együttműködés kultúrája határozná meg a város irányítását.

Mit gondol arról, hogy Szombathelyen önkormányzati kép viselő lehet egy több milliárd forintos csalással vádolt politikus, Czeglédy Csaba? Ráadásul Czeglédy beszélt ar ról is, hogy 2022-ben az országgyűlési választásokon is indulna.

Ha ezt megteszi, akkor a szombathelyi emberek megkapják a lehetőséget arra, hogy elmondják a véleményüket, hogy mit gondolnak egy ilyen kérdésről. Én bízom a szombathelyi emberekben, hogy egyértelmű véleményt fognak ez ügyben megfogalmazni.

Sokszor jut eszembe, amikor látom a közösségi oldalán, mennyi programja van, hogy honnan van ennyi energiája. A távoli országokban történő egyeztetések után is többször posztolt arról, hogy fut, sportol. Legutóbb például Washingtonban készült önről egy ilyen fotó. Miből merít? Mikor tud pihenni?

Ezt a munkát, amely alapvetően szellemi állóképességet igényel, csak úgy lehet végezni, hogy az ember megfelelő fi zikai állóképességgel rendelkezik. A kettő pedig öszszefügg. Ha fizikailag rendben vagyok, akkor bírom a szellemi terhelést és az utazásokkal járó nyomást is.

Külgazdasági és külügyminiszter, az ország egyik leginkább fókuszban lévő politikusa. De édesapa és férj is. Hogyan képzeljük el a Szijjártó család estéjét egy fárasztó nap után?

Sokszor fordul elő, hogy úgy érkezem haza, hogy már csönd van otthon, és úgy indulok el, hogy még csönd van. Nem mondom, hogy ez nem tud bizonyos helyzetekben jólesni, de sokkal jobb, ha van egy kis hangzavar, és még úgy hazaérek, hogy a 6 és 9 éves fiaimat én altathatom el. Ilyenkor mindig meghallgatom az aznapi edzésélményeket és bezsebelem a másnapra vonatkozó terveket. Hétvégenként pedig mindig igyekszem, hogy mindkettőjük meccsén ott tudjak lenni. Ez sajnos az időbeli átfedések és az utazások miatt viszonylag ritkán sikerül. De ha ott vagyok és velük vagyok, akkor csak rájuk koncentrálok. Ha pedig hétköznap sikerült nekem lefektetni és elaltatni őket, az utána jó néhány napra feltölt. Ilyenkor újra lendületet tudok venni.