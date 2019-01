Tavaszra új út épülhet a határig

Az ütemtervnek megfelelően zajlik az Orfalu-Büdfalva (Budinci) közötti kerékpáros összeköttetés építése. Ha minden a tervek szerint halad, tavasszal már az új úton juthatnak el a turisták és a helyi lakosok a szlovén határig.

A csaknem 285 millió forint nettó értékű beruházás a Szlovénia-Magyarország határon átnyúló együttműködési programban (INTERREG), a Vas megyei Önkormányzat által benyújtott Guide2Visit pályázatban valósul meg. A magyar és a szlovén oldali együttműködő partnerek célja a szlovén-magyar határ menti területek turisztikai, közlekedési integrációjának javítása.

A határ melletti faluból mindeddig csak egy erdei földúton lehetett közlekedni a határig, ez viszont nem volt az év minden szakában járható. A szomszédos faluba „hivatalosan” csak több kilométeres kerülővel lehetett eljutni. Így az útépítés ügye már nem új keletű.

Korábban többször is pályáztak erre a célra, ám sem 2008-ban, sem 2010-ben nem sikerült támogatást szerezni – tudtuk meg Sopár Mártontól, a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. projektvezetőjétől. Így az engedélyezési és kiviteli tervek már korábban elkészültek, sőt a környezetvédelmi hatóság is rábólintott a munkálatokra. Erre azért volt szükség, mivel a tervezett beruházás az Őrségi Nemzeti Park és Natura 2000 területeit érinti. Már csak a pénz hiányzott, amit végül a 2016-ban beadott, több turisztikai célú fejlesztést magában foglaló program keretében sikerült elnyerni. A támogatási szerződést 2017 októberében írták alá, tavaly áprilisban pedig megkezdődött a kivitelezés.

Ahogy a beruházó projektvezetőjétől megtudtuk, az összesen 1,3 kilométer hosszú útszakasz első része, mintegy kilencszáz méter, a meglévő helyi közút felújításával, a falu belterületén valósul meg. Erre a kavicsos, illetve makadám borítású útra is nagyon ráfért már a megerősítés. A hátralevő szakasz halad majd tulajdonképpen teljesen új nyomvonalon, az erdők között egészen a szlovén határig, ahol csatlakozik a túloldalon meglevő aszfaltos helyi közúthoz. Az új út öt számjegyű országos közút lesz, a padkával együtt teljes szélessége – hivatalos kifejezéssel élve a korona szélessége – hét méter, a burkolat szélessége a lakott területen, a házak közeli elhelyezkedése miatt 3,5 méter, külterületen hat méter lesz.

HIRDETÉS HIRDETÉS

Gyakorlatilag közúti közlekedésre is alkalmas kerékpáros összeköttetés épül, amit személygépkocsival is igénybe lehet venni, azzal át is lehet kelni a határon. Ehhez hasonló konstrukcióban az IronCurtainCycling pályázat keretében létesül egy helyi közút Zalában is, amely Rédics közigazgatási területét köti össze a Lendva környéki turisztikai desztinációkkal. Ezek a határon átnyúló útépítések több ponton is kapcsolódnak egymáshoz.

Az Orfalu-Bűdfalva összekötő út munkái 2018 áprilisában kezdődtek és jelenleg is folyamatban vannak. A nyomvonal kialakítása során épületeket nem bontottak le, csupán néhány jelentéktelenebb tereptárgyat, sorompót, tájékoztató táblát kellett eltávolítani. A környezetvédelmi előírásoknak eleget téve a munkát a szükséges fakivágásokkal kellett kezdeni, hogy azokkal megelőzzék a természet vegetációs időszakát. Az ezt követő hat hónapban a kivitelező az útépítéshez szükséges előkészítő feladatokat végezte el: a bozótirtást, humuszleszedést, földmunkát, védő- és javítóréteg építését. Beépítették az aszfalt alapréteget, elhelyezték az átereszeket. Szükség volt az építési szakaszon a vízvezeték és az elektromos vezeték kiváltására, belterületen a közvilágítás bővítésére.

Novemberben megkezdődtek a csapadékvíz elvezetési, árokburkolási munkák. Az 1,3 kilométeres útszakasz kivitelezésének befejezése március végére várható.

HIRDETÉS HIRDETÉS