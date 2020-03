Tegye fel Ön is a szívét a térképre!

Korábban a közösségi oldalán kezdeményezte egy magyar édesanya, hogy a kisgyermekes családok ragasszanak piros szívet az ablakba, köszönetképpen a mentőknek, tűzoltóknak, egészségügyi dolgozóknak, bolti eladóknak és mindazoknak, akik saját egészségüket veszélyeztetve dolgoznak a többiekért.

A kezdeményezésről mi is beszámoltunk és Vas megyében is egyre több ablakban találkozhatunk a piros szívekkel.

Ezentúl pedig az egyik internetes keresőportál térképes szolgáltatásán keresztül be is lehet jelölni a szívek helyét és meg is lehet nézni őket.

Amint látszik, az ország egész területét lefedik a szívecskék, de még Vas megyében is van bőven ablak, ahova ki lehet ragasztani őket!