Tekével zárult a szünidő a szakonyfalui gyerekeknek

Mintegy kéttucatnyi szakonyfalui gyerek vidám tekézéssel búcsúzott szerdán a vakációtól.

Rogán Valéria polgármester elmondta: régi hagyomány már, hogy az önkormányzat és a faluszépítő egyesület közös vakációnyitó és -záró bulit rendez a falu ifjúságának. Szerencsére sok a gyermek a faluban: a 382 lakos közül körülbelül hatvan 14 év alatti. Az iskolások Felsőszölnökön vagy Szentgotthárdon tanulnak.

A vakációbúcsúztató programjaként a korábbi kirándulások, piknikek után most azt találták ki a szervezők, hogy ismerkedjenek meg a gyerekek a tekézéssel. Sokan közülük most először találkoztak ezzel a sporttal, de hamar megkedvelték, és délutánra már csapatversenyt is hirdettek.

A jó hangulatú programra, amelyre több diákot a szülei is elkísértek, a falugondnoki busz és az önkéntes tűzoltók egyesületének kisbusza fuvarozta a szakonyfalusiakat Szentgotthárdra.