Telefonos csalók, maszkgyártás, kismamák ellátása a Vas Népe pénteki számában

Mire számítsanak a vizsgálatokra váró kismamák? Nem elég a baj: a telefonos csalók is az idősekre utaznak. Szerintem senki nem gondolta volna, hogy eljön az az idő, amikor elegáns öltönyök helyett maszkokat varrnak a Stylben. Hogyan lehet tévedésből kivágni 27 fát? Karakón ez is megtörtént. Pénteken is érdemes lesz Vas Népét olvasni: a bezártságban a friss információk mellett tanulságos és szívmelengető történetekkel is szolgálunk.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: 5 húsvéti hagyomány, amit nem ismertél Elegáns öltönyök és kosztümök helyett maszkokat varrnak a Stylben. A napokban a répcelaki postás is varrógéphez ült, hogy segítsen. Sokan megmozdultak a bajban: megyeszerte készülnek a boltokban, patikákban nehezen beszerezhető maszkok – textilből és papírból. Nemcsak a koronavírus, a telefonos csalók is nagy veszélyt jelentenek az idős emberekre. Egy szombathelyi asszonyt a napokban felhívta egy fiatalember, aki az unokájának adta ki magát, és azt mondta, karambolozott, és azonnal szüksége lenne 180 ezer forintra. Ez a történet szerencsésen ért véget. Járvány idején sem maradhat el a várandósgondozás, ám a kórházakban, rendelőintézetekben fokozottan vigyáznak a kismamák egészségre. Megkérdeztük, hogy csinálják Szombathelyen, Celldömölkön és Szentgotthárdon. A karakói templomkert összes fáját kivágták: mind a huszonhetet. Azt mondják, tévedésből. A helyiek el vannak keseredve, volt, aki sírva fakadt a letarolt kert láttán.