Téli túrák nemzeti parkjainkban – Az őrségi erdők gondozói

Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően idén január végén ismét megrendezték a Téli túrák nemzeti parkjainkban elnevezésű programsorozatot. Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság ebből az alkalomból szalafői bölénylest hirdetett.

A hideg ellenére mindenki jó kedvvel indult a túrára, melynek során szakvezetők segítségével ismerkedhettek a résztvevők két, igazi ritkaságnak számító állatfajjal, az európai bölénnyel és az eurázsiai vadlóval.

A látogatók megtudhatták, hogy a szarvasmarhafélék családjába tartozó európai bölény kontinensünk legnagyobb testű szárazföldi emlőse. A bikák esetenként akár az egy tonnás súlyt is elérhetik, de általában 6-800 kilogramm a súlyuk, a nőstények pedig 3-400 kilogrammot nyomnak. Kérődző, növényevő állatok, legelésük során nagy területeket bejárnak, a fűfélék mellett a fák hajtását, lombját, kérgét is előszeretettel fogyasztják.

A bölény a 18. századig vadon előfordult a Kárpát-medencében. A középkorban még vadásztak rá. Európai síkvidéki alfaja az első világháború idején teljesen kipusztult, a hegyvidéki alfaj utolsó szabadon élő példányát pedig az 1920-as években lőtték le a Kaukázusban. A fajt az utolsó 12, vadasparkokból, állatkertekből összegyűjtött példány szaporításával mentették meg a végső kipusztulástól. Ma, félvad körülmények között Európa-szerte számos helyen megtalálható ez a különleges állat, nagyjából hatezer példány él belőle a világon.

Az Őrségi Nemzeti Park területén 2017 óta láthatunk bölényeket, többségüket Szlovákiából szállították ide. Amellett, hogy különös látványosságként szolgálnak, fontos szerepük van a természet alakításában is. A nemzeti parknak van egy jelentős, úgynevezett vadon területe, ahol a természet az úr, melynek folyamataiba az ember nem a­vatkozik bele. A kétharmad részben erdősült őrségi tájban fontos szerepe van a valaha itt is élt európai bölénynek. Ez a hatalmas testű kérődző aktívan alakítja a környezetét, mellyel egyúttal más élőlényeknek is élőhelyet biztosít. A bölények alapvetően erdős környezetben élnek, ahol az őket körülvevő tájat mozgásukkal, taposásukkal, táplálkozásukkal alakítják, módosítják. A fás szárú növényeket eszik, kiritkítják a zárt erdőket, tisztásokat hoznak létre. A taposásukkal, a fák kidöntögetésével a talajfelszín is átalakul, felszabdalttá válik. Olyan élőhelyek alakulnak ki, amelyek bölények nélkül nem tudnának.

Miután a látogatók megcsodálták ezeket a rendkívüli négylábú erdőrendezőket, ellátogattak az őrségi népi építészetet és paraszti életmódot bemutató Őrségi Népi Műemlékegyütteshez. A program végén a szervezők forró teával, zsíros kenyérrel várták a visszatérő túrázókat.