Téliesítsük a vízóráinkat!

Az Országos Meteorológiai szolgálat adatai szerint komoly fagyokra számíthatunk a következő hetekben. Ez pedig a vízmérők elfagyásához is vezethet. Aki még nem tette meg, annak mindenképpen ajánlott ellenőriznie a rendszert.

Minden évben tömegesen kapják a bejelentéseket a Vasivíz ügyfélszolgálatán tavasszal. Hiába történik a meghibásodás a téli hónapokban, a problémára sokszor csak azután derül fény, hogy újra melegebbre fordul az idő. Ilyenkor ugyanis kiolvadnak a keletkezett jégdugók, amelyek a fagyos időben még elzárták a víz útját.

A szakemberek azt javasolják: ahhoz, hogy elkerüljük ezeket a károkat, a vízmérőaknán ellenőrizzük a fedlapot, ha pedig repedést látunk rajta, vagy nem zár megfelelően, azonnal cseréltessük ki. Ott, ahol a pincében van a vízmérő, könnyű dolgunk lehet, de mégis gyakori hiba, hogy nyitva hagyják a tulajdonosok például az ablakot – hogy jobban szellőzzön a helyiség. Ezáltal viszont fagypont alá csökkenhet a hőmérséklet bent is.

Víztelenítés, leürítés, hőszigetelés

– A használaton kívüli ivóvíz-hálózatnál – mondjuk nyaralóknál – a legbiztosabban akkor járunk el, ha víztelenítjük az egész rendszert. Ezzel együtt el kell végezni a kerti csapok leürítését, mivel a legtöbb hiba, illetve vízelfolyás a kerti csapoknál fordul elő. A nem jól téliesített kerti locsoló például egészen a vízóráig visszafagyhat, tönkretéve a szerkezetet – mondta el Handler András, a Vasivíz Zrt. kommunikációs referense. Elzárás után ellenőrizzük, hogy a vízmérőn a fekete csillagkerék nem mutat-e szivárgást, így időben kiszűrhetjük, ha gond van. Miután mindent elzártunk és leürítettünk, a keréknek nem szabad megmozdulnia.

De lakóingatlanok esetén is van dolgunk. Hiába használjuk szinte folyamatosan a rendszert, mégis szükség van óvintézkedésekre. Fontos például, hogy a szabadban lévő vízórát hőszigetelő anyaggal alaposan burkoljuk be. Használhatunk hungarocellt, régi plédeket vagy akár kartondobozdarabokat is. Minél több réteggel dolgozunk, annál biztosabb, hogy megfelelően védekezünk a fagyok ellen. Fontos, hogy a tél folyamán többször ellenőrizzük, nincs-e víz az aknában, és a fedele is jól le van-e zárva. Az, hogy ezeket az intézkedéseket megtegyük, a saját érdekünk.

Elfagyás esetén a felhasználó fizet

Sokba kerülhet ugyanis, ha elmulasztjuk. A vízmérő fagy elleni védelméről az ide vonatkozó jogszabály értelmében a felhasználónak kell gondoskodnia. Ha nem teszi meg, ő a felelős a károkért is. Elfagyás esetén a felhasználónak kell megfizetnie az új vízmérőt, a mérőcsere munkadíjával és a kiszállási költségekkel együtt. Ezenkívül természetesen kiszámlázzák az elfolyt víz árát is. Utóbbi főleg hétvégi házak esetén lehet nagyobb összeg, hiszen ott hetek is eltelhetnek, mire a tulajdonosok észlelik a szivárgást. Addig sok köbméter víz szivároghat el.

A legnagyobb költségek a tapasztalatok szerint azonban mégsem ezek – mondta a kommunikációs referens. Elfagyott vezeték esetén a vízszivárgás komoly károkat tud okozni az ingatlanokban. Tönkremehetnek a falak, a bútorok. Ezek a felújítási és javítási költségek pedig nagyon magasra is rúghatnak. Ha nem forog a számláló, amikor megnyitjuk a csapot, szilánkokra tört az üveg a vízmérőn vagy eldeformálódott a szerkezet – esetleg nem, vagy csak alig jön víz a csapból –, akkor valószínűleg nem voltunk elég hatékonyak. Ha megtörtént a baj, minél előbb jelezzük a vízszolgáltatónak, hogy a lehető legrövidebb időn belül elkezdhesse a hiba elhárítását.