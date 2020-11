Teljes lezárás Ausztriában – Egy kint élő magyar üzletvezetővel beszélgettünk

A 29 éves Gueth Réka évek óta Ausztriában él, egyetemi éveit viszont Szombathelyen töltötte, tanulmányait itt végezte az akkori Nyugat-magyarországi Egyetemen. Az egyik Bécs melletti nagy bevásárlóközpontban vezet egy üzletet, amit a bevezetett korlátozások miatt most ismét – idén másodszorra- be kellett zárniuk, ez pedig az ott dolgozók számára nagy nehézséget jelent. Erről, és a mostani koronavírus helyzetről kérdeztük Gueth Rékát.

Van különbség az első és a második lezárás között

Réka szerint a mostani lezárásnak valamilyen szinten nagyobb a súlya. Több, mint dupla annyi esetszámuk van naponta, mint márciusban, az első lockdown idején, ráadásul a halálozások száma is nagyon megemelkedett.

Munka a lezárás végéig, december 6-ig

-December 7-én nyitunk újra, ha jobb lesz a helyzet. Ezt a lépést nyílván meg kellett tenni ahhoz, hogy elkerüljük az egészségügyi rendszer túlterheltségét. Akad munka, amit a zárás alatt is el tudunk végezni, de ez sajnos nem hoz bevételt, ami a kereskedelemben egyáltalán nem kedvező. Őszinte leszek, szerintem ez senkit nem érint könnyen –mondta el az Ausztriában élő lány.

Segítség az államtól

Az államtól kapnak segítséget, Réka úgy gondolja, mindenki örül, hogy megtarthatja a munkáját, és továbbra is azon dolgoznak, hogy a nehéz időszak ellenére is minél több munkahelyet fenn tudjanak tartani.

-Ami a lelki szálat érinti, nagyon összetartó a csapatom és ez kárpótol minket, hogy a karácsonyi időszakkal nem csak a bevétel nagy részéről, de a munkahelyünk varázslatos atmoszféráról is le kell mondanunk a lezárás idején – mondta el Réka.

A szabályok betartása Ausztriában

A lány elárulta azt is, hogy amikor nyitva vannak az üzletek, sok vásárló elég agresszívnak bizonyul. Mindig akadnak olyanok, akiknek fel kell hívniuk a figyelmét arra, hogy a maszkot megfelelően hordják, hogy tartsák be a távolságot, mossanak kezet vagy fertőtlenítsenek mielőtt hozzányúlnak az üzletben árult termékekhez. A vásárláshoz mindenki köteles venni egy kosarat, ezáltal könnyebben ellenőrizni tudják, hogy hányan tartózkodnak a boltban egyszerre, sajnos ezt a szabályt se követi mindenki. – Ezt egyebek között azért is sajnálom, mert mindenki arra törekszik, hogy az amúgy is kaotikus szituációban biztonságos és élményben gazdag kiszolgálást, illetve vásárlást biztosítsunk mindenki számára – mondta Réka.

A karácsonyi időszakra is rányomja a bélyegét a lezárás

Az Ausztriában élő lány üzletvezetőként csak abban bízik, hogy a lezárás meghozza a várt hatást, és december 7-én mindenki ismét biztonságosan vásárolhat ajándékokat a szeretteinek. Magánemberként is reméli, hogy mihamarabb rendeződik a helyzet az intenzív osztályokon is, hogy mindenki megkaphassa a szükséges kezeléseket a mielőbbi gyógyuláshoz. Bízik benne, hogyha most mindenki összefog, akkor még nem késő.

Kiemelt képünk illusztráció.