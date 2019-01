Teljesen megújul az oladi utca

Teljesen megújul az oladi városrész egyik legforgalmasabb utcája. A járdarész már tavaly új burkolatot kapott, idén pedig korszerűsítik az útszakaszt, amely mentén új növényeket ültetnek.

Nyár végén újították fel az Ernuszt Kelemen utca mintegy 700 méter hosszú, több mint ezer négyzetméter alapterületű járdáját, amelyhez idén egy növénytelepítési program is kapcsolódott – huszonhat dísz­cseresznyefát telepítettek. – Nyolc olyan, itt lévő fát el kellett távolítani, amelyeket a szakemberek úgy ítéltek meg, hogy veszélyeztetnék a légvezetékeket.

Helyettük 440 cserjét ültetnek. Így az egész utca arculata megváltozik – tájékoztatott dr. Kecskés László, a körzet önkormányzati képviselője. – Szombathely útfelújítási programja 2019-ben folytatódik. A költségvetés most készül. Azt, amit elhatároztunk, hogy 500 millió, 1 milliárd, 1,5 milliárd forint jut egy-egy esztendőben az utakra, úgy néz ki, idén is teljesíteni tudjuk – tette hozzá dr. Puskás Tivadar polgármester. A tervek szerint az Ernuszt Kelemen utcát is felújítják teljes hosszában még ebben az évben.