Teljesen zárt rendszerben jut el a tej a nagyrákosi sajtműhelybe

Négyállásos fejőházzal gyarapodott a Németh-porta. Május végén kezdték a tehenek beszoktatását, mára zökkenőmentesen működik a rendszer. Az új létesítmény lényegesen megkönnyíti és meggyorsítja a fejés műveletét. A négy család együttműködéseként futó tejfeldolgozó gazdaság sok saját kétkezi munkával, önerőből valósította meg a fejlesztést.

A négy tehén békésen habzsolja az abrakot, miközben Németh Ildikó szakszerűen letörölgeti a tehenek tőgyét, majd gyakorlott mozdulattal ráilleszti a fejőgépek száját. A dologban az a csalafintaság, hogy ő közben egy szinttel lejjebb helyezkedik el, így nem kell hajolgatnia. A szerkezet ütemesen pumpálja a tejet. Közben Ildikónak van ideje, hogy megtisztítsa a járólapot az állatok patájáról lepotyogott trágyától.

Ildikó is emlékszik gyerekkorából arra, amikor fejőszéken ülve még teljesen kézzel fejtek. A fejőgép már nagy könnyebbség volt, de egy fejőrobothoz képest ez még mindig csak a kezdet a technikai fejlődés útján.

Korábban, amikor bemutattuk a Németh Istvánné Baksa Eszter és három gyermeke által működtetett gazdaságot, a fejőház még javában készült. Mára a tehenek szépen beszoktak, amikor közeledik a fejés ideje, maguktól felsorakoznak a fejőház bejáratánál.

– Korábban istállóban fejtünk sajtárba – idézi a közelmúltat Ildikó. – Nehéz munka volt. Figyelni kellett az állatokra, hogy ne mozogjanak, ne rúgjanak. Közben nem volt könnyű ügyelni a tisztaságra. Most egy zárt rendszerben jut el a tej rögtön a sajtműhelybe. Ez tisztább és kíméletesebb. Az állatnak és a fejőnek is jobb. Nem kell cipekedni, hajolgatni. Most négy gép fej egyszerre. A fejési idő fele a korábbinak. A gép méri a fejési sebességet és a fejt mennyiséget. Ehhez tudjuk igazítani a szükséges abrakot – mondja Ildikó.

Ildikó öccse, Gábor a gazdaság ezermestere az interneten találta a fejőgépet. Németországi tulajdonosa egy hatállásos gépet bontott le, mert fejőrobotra váltottak. A tulajdonos aprólékosan minden alkatrészt lefényképezett, a bontási folyamatot is. Gábor az alapján rakta itthon össze. Négy állást építettek, így maradt elég pótalkatrésznek való is.

Tejgazdaság számokban A tejfeldolgozó gazdaságnak 19 marhája van. Mélyalmos, félrideg formában tartják őket. Most 12 tehenet fejnek, kettő várandós. Van még két vemhes növendék üszőjük és három kisebb. Általában 6–10 liter tejet ad egy-egy állat fejésenként. Reggel és kora este naponta 160 liter tejet fejnek. Néhány törzsvevőnek adnak el nyers tejet is, de szinte az összes tejüket feldolgozzák a sajtmanufaktúrában. Mintegy harmincféle terméket állítanak elő. Készítenek hatféle érlelt sajtot, tucatnyi gomolyát, hatféle gyúrt sajtot, ezenkívül joghurtot, túrót és ordát is. A nyári szezonban gyorsan elkél minden termék.

Kiemelt képünkön: Németh Ildikó azt mondja, a fejési idő fele a korábbinak