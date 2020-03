Tematikus előadássorozatra hív a Szombathelyi Egyházmegye

Új sorozatot indított a Szombathelyi Egyházmegye családpasztorációs bizottsága: Gödörben a család? címmel szerveznek előadással, beszélgetéssel zajló esteket.

A Szent II. János Pál Szakkollégium pincéje ad otthont a tematikus sorozatnak, amelyet a családpasztorációs bizottság szervez, nem csak családoknak. Minden alkalommal Éger Csaba pszichológus tart rövid előadást, amelyet vezetett beszélgetés követ. Az első esten megteltek a széksorok: fiatalok és idősebbek egyaránt kíváncsiak voltak a Nincsen rám ideje – időbeosztás és prioritások címmel megrendezett nyitóalkalomra.

Éger Csaba beszélt arról, hogy a rendezvény dr. Székely János megyés püspök kezdeményezésére indult el, kérte az egyházmegyei pasztorális tanácsot: készítsen a következő öt évre olyan tervet, amelynek célja, hogy segítsék a régióban élőket. A családpasztorációs bizottság úgy találta, közös gondolkodásra sarkalló témákat vesznek sorra. Előadásában a pszichológus elmondta: vannak meghatározó külső keretek a napi rutinunkban, de ezeken kívül aránylag nagy szabadsággal rendelkezünk. Az előadó személytelen és személyes időt különített el: előbbi olyan idő, amit rá kell szánni egy tevékenységre: hivatalos ügyeket intézni, elmenni dolgozni, bevásárolni, kitakarítani. A személyes idő pedig mindaz, amit valamely másik emberrel vagy önmagunkban töltünk.

Kérdéseket is felvetett a hallgatóságnak: honnan tudjuk, hol van nálunk az arány a kettő között? Ha családcentrikusnak valljunk magunkat, az időbeosztásunk is ezt tükrözi-e? Az előadás további részében a többi között ezt a személyes időt elemezte és bontotta tovább, az én-, a párkapcsolati és a családi időre, valamint beszélt a személytelen idő személyessé tételéről is.