Tényleg soha nem késő elkezdeni úszni tanulni – Kaczmarski Balázs is tanúsítja

Igenis sikerülhet, felnőtt fejjel is érdemes úszni tanulni. Ajánlják ezt a sportot egészségi problémákra és szabadidős tevékenységként is – nyáron a tavakban különösen jól jöhet. Keressünk egy oktatót, akiben megbízunk, tűzzünk ki célt, és még azt is túlszárnyalhatjuk – Kaczmarski Balázs példája legalábbis ezt igazolja.

Korábban kerülte, amióta sportol, kifejezetten keresi a kihívásokat. Két éve a nulláról kezdett, edzővel sajátította el az alapokat, mára átúszta a Balatont a most negyvenéves dr. Kaczmarski Balázs. – Gyerekkoromban egyáltalán nem tudtam úszni. Mondjuk ki, antitalentum voltam, sokszor felmentett és mindig a legutolsó a testnevelésórákon. A gimnáziumban három fekvőtámaszt sem tudtam egymás után megcsinálni, ahogy kimaradt a kötélre mászás és a Cooper-teszt is. Ez így ment egészen 37-38 éves koromig, amikor elkezdtem kungfuzni, hogy visszaszerezzem a dinamizmusomat, a frissességemet. Akkor tapasztaltam meg először, milyen edzettnek lenni, és bevallom, nagyon tetszett az érzés. Két évvel ezelőtt aztán drasztikus változtatásra szántam rá magamat. Olyan dolgokba kezdtem, amelyek sohasem mentek korábban. Egyszerre kezdtem úszni, futni és barlangászni. A futással odáig jutottam, hogy a pünkösdi hétvégén másodszor is teljesítettem a Keszthelyi Kilométerek Félmaratont. Az úszásban is tűztem ki célt: át akartam úszni a Balatont, ahogy anno a nagyapám. Szigorú edzőt keresett, és talált, akivel elkezdték tanulni a gyorsúszást. – Emlékszem az első napra, de még a következő sokadikra is. Nagyon nehéz dolgom volt, sokszor a kifulladás határán éreztem magamat. Akkor panaszkodni kezdtem: tegnap nagyon nehéz kungfu­edzésem volt, meg fogok halni. Mire Gergő bá' azt válaszolta: Nem érdekel. Majd holnap kipihened. Gergő bá' – Kürti Gergely úszóedző, veterán versenyző – tényleg szigorú, de a tanítványával egyetértve úgy véli, a változáshoz erőbefektetés és elszántság kell. Nem Balázs az első felnőtt, akit úszni tanított, többen is megfordultak nála az elmúlt években. Nincs szezonja az oktatásnak, télen-nyáron folyamatosan zajlik. Megkeresik a teljesen kezdők és azok is, akik még jobban szeretnének úszni – a triatlonosok például, akiknek nem elég jó a technikájuk, de volt már 75 év feletti férfi tanítványa is. Balázsra különösen büszke, már az első néhány edzés után látható volt, hogy nagyon szorgalmas. Márpedig a hozzáálláson múlik szinte minden, hacsak nincs valakinek valamilyen született rendellenessége. Ő edzőként a technika elsajátításáért felel, de az úszónak kell végrehajtania a feladatot és rengeteget gyakorolni. A tanítványa, miután teljesítette a Balaton-átúszást, még nehezebbre vágyott: most a pillangót, az egyik legnehezebb úszásnemet gyakorolja. Úgy összegez: a versenyek mindig erőt adtak, azokból merített. A hétköznapokban energikusabb, jókedvűbb lett. Megkedvelte a kihívásokat, most ejtőernyős vizsgán gondolkodik. Tavaly a félmaratont két órán belül lefutotta, ami jó eredmény. A végén egy 75 éves emberrel csatázott, de nem tudta megelőzni. Azt vallja, soha nem késő elkezdeni a sportot. Minden annak a kérdése, hogy hajlandóak vagyunk-e időt szánni a dologra. Ha igen, az megtérül.