Terített asztal várja az állatokat minden télen Vas megyében

Ősz óta etetik az erdő vadjait a vadászok, így ha megjönnek a nagy hidegek, az állatok már tudni fogják, hol találnak táplálékot. Javában tart a vadászati szezon, ezért most különösen óvatosan kell járni az erdőket.

A vadászok munkájának csupán egy része maga a vadászat, a terítékre hozás, feladatuk még a vadgazdálkodás, a vadról való gondoskodás, az állatok figyelése, etetése is. Természetes, hogy a vadászok, a hozzájuk tartozó erdőket úgy ismerik, mint a tenyerüket, de ismerik a vadat is, tudják, hányan vannak, milyen az egészségi állapotuk, mire van szükségük. Etetésüket már ősszel elkezdik, akkor, amikor még bőven találnának maguknak táplálékot amúgy is. Erre azért van szükség, hogy a vad odaszokjon az etetőkhöz, hogy amikor beállnak a kemény fagyok, és hótakaró alá kerülnek az erdő kincsei, már pontosan tudják, hol találnak maguknak ennivalót – meséli Gagyi István, a megyei vadászkamara és a Vasi Vadgazdálkodók Védegyletének elnöke.

Az utóbbi években komoly fagyok ugyan nem voltak és jelentős mennyiségű hó sem esett, az állatok talán meglennének etetés nélkül is. Ám az biztos, hogy nem olyan állapotban várnák a tavaszt, mint így, hogy gondoskodnak róluk, arról nem is beszélve, hogy az etetésre nem csupán a vad jólléte miatt van szükség. Ha nem etetnék az állatokat, azok bizony előbb-utóbb komoly pusztítást vinnének véghez a vetésben, mivel feltúrnák a földeket táplálék után kutatva.

Az etetőhelyek létesítésével ráadásul a vad mozgását is irányítják, így tartva az állatokat az erdőben. Végezetül, de nem utolsósorban, az etetők kiváló megfigyelőpontok is, ahol jól szemügyre vehető az állomány. Olvasni lehet az etetők környezetéből akkor is, ha éppen nincsenek az „asztalnál” éhüket csillapító szarvasok, őzek vagy akár vaddisznók. A vad mozgása, létszáma, étvágya, mind-mind fontos információ a szakembereknek. Búza, árpa, napraforgó, repce és alma szerepel gyakran a téli vadmenüben, ahogyan cukorrépa és kukorica is, Horváth Ernő hivatásos vadász is ez utóbbi kettőből adott a Vát közeli erdő lakóinak. Ez az etetőhely különösen jó adottságokkal rendelkezik vadmegfigyelési szempontból. Annak, aki szemügyre szeretné venni az állományt, nem kell jobb hely – tudjuk meg a vadásztól.

Az etetők értelemszerűen nem a turistautak, könnyen megközelíthető helyek mellett vannak, hiszen a vad nyugalmát fenn kell tartani. Ettől függetlenül persze előfordulhat, hogy erdei utunk során mi is belebotlunk egy-egy vadetetőbe. A legfontosabb, hogy mi magunk ne akarjuk etetni az állatokat, mert ezzel csak kárt okozunk. Ahogyan arra sem érdemes várni, hogy felbukkan majd egy éhes szarvas. Amíg ott vagyunk, nem jönnek az állatok, legokosabb, ha csendben tovább állunk.

Az persze, hogy az etető­helyek nyugalmas helyen vannak, azzal is együtt jár, hogy megközelítésük sokszor igen komoly kihívásokat tartogat. Az etetőket terepjárókkal és traktorokkal igyekeznek elérni. Bizony sokszor az állatoknak az erdő mélyén, a sűrűben terítenek meg, ilyenkor nincs más hátra, mint kézben, vállon kell vinni a zsákokat, ami rendkívül megerőltető, főleg most, amikor fel van ázva a talaj. Az etetőket, amikor ilyen enyhe az idő, hetente egyszer, nagy hideg és hóesés esetén heti kétszer ellenőrzik a vadászok.

Aki ilyentájt járja az erdőket, még ha nem tér is le a kijelölt ösvényről, legyen körültekintő. A vadászati szezon kellős közepén vagyunk, most vannak a nagyvadhajtó és -terelő vadászatok, ezért Gagyi István arra kéri az erdőlátogatókat, hogy mielőtt kirándulni indulnának, tájékozódjanak, nincsen-e vadászat ott, ahová készülnek. A figyelmeztető táblákat vegyék komolyan, a sorompókat ne kerüljék ki. A vadászati szezon február végéig tart, most tehát minden hétvégén, és sokszor hét közben is számítani kell vadászatra.

Sok vadászat lesz a héten is, ha csak a Szombathelyi Erdészeti Zrt. vadászterületeit vesszük sorra, akkor is jó néhány helyen kell majd óvatosnak lenni. Szerdán Káld, csütörtökön Szajk, pénteken Kőszeg és Ivánc, szombaton Kőszeg, Káld, Rátót, Csörötnek és Rábagyarmat, vasárnap pedig ismét Káld közelében kell társas vadászatra számítani 7 és 17 óra között. Ezért ezeken a területeken időszakos útlezárások is lesznek a turistautakon. A vadásztársaságokra szigorú szabályok vonatkoznak, a kilövési terveket a fenntartható vadállomány miatt tartani kell. Ha nem tennék, az súlyos károkat okozna az erdőkben, a mezőgazdaságban és magában a vadállományban is.