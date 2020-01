Terjedő bozóttüzek -Vas megyéből származó család mesélt nekünk

Emberek ezrei hagyták el otthonukat az ausztráliai bozóttüzek miatt, az év utolsó napjára 12-re emelkedett azoknak a száma, akik a tüzek miatt vesztették életüket. Ausztráliában élő szombathelyi családdal vettük fel a kapcsolatot.

Négy államban tombolnak az eddig mintegy 5 millió hektárnyi területet felperzselő lángok, és mivel a hét elejére visszatért a forróság, egyre súlyosabb a helyzet. Új-Dél-Wales és Victoria Szövetségi Állam a legveszélyeztetettebb a hónapok óta megfékezhetetlen bozóttüzek miatt, de a fővárosban, Canberrában is súlyosra emelték a katasztrófaveszélyt.

A legfrissebb hírek szerint Ausztrália délkeleti részén a nem állandó lakosoknak el kell hagyniuk a veszélyeztetett térségeket. Dél-Ausztrália Szövetségi Állam fővárosában, Adelaide-ben (légvonalban Melbourne-től 600, Canberrától és Sydney-től is kb. 1000 kilométernyi távolságban) él a családjával a Szombathelyről származó Szakonyi Gabriella, aki először általános helyzetképet festett.

– A hőmérséklet most minden államban meghaladja a 40 fokot. A nagy meleg Dél-Ausztráliában is természetes dolog, ahogy a bozóttüzek is részei az ausztrál ökoszisztéma bonyolult életének. Az idei tüzek azonban minden eddigit felülmúlnak: korábban kezdődtek, hosszabban tartanak, és olyan területek is lángokban állnak, amelyek a nedvességtartalmuk miatt azelőtt soha.

A hozzáértők szerint a 2019-es, katasztrofális méretű bozóttüzek hátterében a környezet nem megfelelő gondozása és a globális felmelegedés áll. Ezt mondják azok is, akiknek mindenük odaveszett a tűzben, és kiállnak a parlament elé, hogy megértessék az ország vezetésével a dolog súlyosságát. Dél-Ausztráliát nem sújtotta olyan mértékben a tűz, mint például Új-Dél-Walest. Ők is a hírekből értesülnek, hol tart és mekkora pusztítást végez. Adelaide-ben 2019-ben egyetlen napjuk volt, amikor vörös volt az ég alja, és nem látták a napot a füsttől.

Ahol nincs bozóttűz, ott Gabriella elmondása alapján az emberek élete többé-kevésbé a megszokott mederben zajlik. Közben szívszorító látni, hogy máshol az állatvilág egy része elpusztul, veszélyeztetett fajok is, és ha sikerül is feltartóztatni a lángokat, a felfoghatatlan pusztításból sokkal nehezebben éled újjá a természet. Az emberek közül, akik elveszítették az otthonukat, van, akinek még biztosítása sincs, másnak az élete munkája veszhetett oda. Mindenki várja az esőt.

Egy potenciális hős a családjukban is van: a férje, aki az ausztrál hadsereg katonatisztje. A hadsereg is készen áll járművekkel, ha vizet kell felhordani az adelaide-i hegyekbe az oltáshoz.