Terka néni kilencvenedik születésnapját ünnepelték Vépen

Kilencvenedik születésnapján, április 8-án az otthonában köszöntötte Palotás Ferencné Terka nénit Kovács Péter polgármester.

A beszélgetés során előkerültek a szövőgyári kiemelkedő munkájáért kapott oklevelek. Jó szívvel emlékszik vissza a „Zsiba Falatozó” konyhájában eltöltött 13 évre, a sok-sok megfőzött kocsonyára. Büszkén beszélt családjáról. Mindenképpen vágyott gyermekre, és több problémás várandósság után született meg Péter fia és Erika lánya. Hat unokája és egy dédunokája szerez Terka néninek örömteli órákat.

Nehéz élete volt, hiszen férje korán rokkantnyugdíjas lett egy a munkahelyén szerzett betegség következtében. Ahhoz, hogy fenntartsák magukat, kapálást is vállalt a téeszföldeken. Eredményesen nevelte gyermekeit: a családban nyolcan is diplomát szereztek. Terka néni idős kora ellenére nem hagyja el magát. Járókerettel is kimegy a kertbe néhány kapavágásra, a gyomot a fű közül kitépni. Szeret olvasni, keresztrejtvényt fejteni. Az önkormányzat kis ajándéka mellé a városvezető átadta neki a miniszterelnök köszöntő emléklapját is. Örömteli éveket kívánt neki, és hogy a legkisebb dédunoka felcseperedését is követhesse.

Kiemelt képünkön: Palotás Ferencné és Kovács Péter