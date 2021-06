Térképen mutatjuk, hogy melyik vasi városokban észleltek leginkább egeret és patkányt

Egy felmérés szerint a keleti országrészben sokkal több a rágcsáló, mint a nyugatiban, irtásuk a méreg hatóanyagának lecsökkentése miatt házilag már nehezen kivitelezhető.

Nincs olyan pontja az országnak, ahol ne észleltek volna egereket és patkányokat, ráadásul a megkérdezettek többsége mindkét kártevőből többel találkozott az elmúlt időszakban, de hatalmasak a különbségek az egyes országrészek között – derült ki az egyik legrégebbi kár­tevőirtó cégnek, a Bábolna Biónak most elkészült patkány- és egértérképének adataiból. A térkép alapjául szolgáló kérdőívet négyezren töltötték ki.

A felmérés nyilvánvaló korlátai mellett jól látszik, mifelénk nem olyan nagy a baj. Ezt mondja a szombathelyi Palkó László egészségügyi gázmester, kártevőirtó. Szerinte a helyzet nálunk annak ellenére is kezelhető, hogy egy 2018-as jogszabályváltozás alaposan megnehezítette a rágcsálók elleni harcot. Egy uniós előírásnak köszönhetően a lakossági forgalomba kerülő irtószer hatóanyagát lecsökkentették, ezért a megszokásból kihelyezett rágcsálóirtó mennyiségétől már nem pusztultak el az egerek és a patkányok. Cserébe viszont rezisztensek lettek a méregre.

Palkó László szerint valószínűleg a magasabb életszínvonal is közrejátszik abban, hogy az ország nyugati felén kevesebb a rágcsáló, és oka lehet az is, hogy jól működik a lakossági bejelentés rendszere. Egy egérpár hathetenként nyolc-tíz utódot is képes létrehozni, de szaporaságban nem igen marad el tőle a méretben és a betegségek terjesztésében is nyilvánvalóan nagyobb problémát jelentő patkány. A kicsik már nyolchetesen ivarérettek, és akár húsz kölyök is lehet egy alomban, egy nőstény évente akár hat-nyolcszor is szülhet.

Könnyű belátni, hogy néhány háborítatlanul élő patkánycsaládból viszonylag gyorsan lehet egy akár ötven-hatvan egyedet számláló patkánysereg. A patkányok jellemzően a város alatt húzódó csatornákban élnek, de előszeretettel bújnak meg kerti farakásokban is. A szakember azt javasolja, hogy aki kertes házban él, mindenképpen tesztelje le, mennyi rágcsáló van a környezetében. A kihelyezett irtószer fogyásából lehet következtetni arra, hogy van-e gond, és ha igen, mekkora. Ha rövid idő alatt nagy mennyiségű méreg fogy, akkor mindenképpen profi irtásra lesz szükség.