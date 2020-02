Természeti, sport- és irodalmi értékekkel is gyarapodott a Vas megyei értéktár

A sportot, az irodalmat és a természetvédelmet is érintő, összesen tíz tétellel lett gazdagabb a megyei értékek sora a Vas Megyei Értéktár Bizottság döntése alapján, amely ötvenöt javaslatból válogatott.

Az idei első ülésen elköszönt a régi elnök, Tausz István, aki hat évig vezette a bizottságot, és a Vas Megyei Kulturális Örökség tanácsnoka tisztségben követi tovább nyomon a munkát, a posztot pedig átadta Kevy Albert megyei önkormányzati képviselőnek. Az értéktárba beadott javaslatok bírálati szempontjai között továbbra is fontos szerephez jut az, hogy milyen szorosan kapcsolódnak a megyeképhez, a megyetudathoz, mit tesznek hozzá a megyei identitáshoz, mennyire vannak a köztudatban. Új szempont, hogy mivel lehet „feldobni” a megyeképet, hogyan kerülhetnek fókuszba széles körben még nem ismert, de megyei rangú értékek.

A természeti környezetünkből bekerült az értéktárba a Kámoni Arborétum, amelynek 120 éves története révén kiemelkedő természeti értéket képvisel Vas megyében és Magyarországon is; különleges a fenyőgyűjteménye, az erdészeti hagyományai; 1950 óta fokozottan védett természetvédelmi terület. Bekerült a Szelestei Arborétum is, ahol közel háromezerféle fa és cserje található, köztük impozáns méretű növények a 19. század végéről, kialakítását 1872-ben kezdte el gróf Festetich Andor. Megyei érték lett a sportéletből a Haladás Vasutas Sport egyesület, Németh Pál dobóiskolája – a Szombathelyi Dobó SE és a körmendi kosárlabda. A Haladás 1919. évi alakulása óta eltelt több mint száz évben számtalan híres sportoló került ki az egyesületekből, hírnevet szerezve a sportágának, az egyesületnek, Szombathely városának, Vas megyének és Magyarországnak.

A Szombathelyi Dobó SE hazai és nemzetközi viszonylatban jelentős sportolókat nevelt és nevel, sporteredményeik világszínvonalú teljesítményt tükröznek. A körmendi kosárlabdaklub hivatalosan 1962 óta létezik; európai topcsapatok hajtottak fejet a piros-feketék előtt a „szentélyként” tisztelt sportcsarnokban, amely a meccseken arénát jelent a legendásan szurkoló fanatikus közönségnek.

A Savaria Történelmi Karnevál is vasi értéknek számít: Közép-Európa legnagyobb jelmezes-historikus rendezvénye, a Nyugat-Dunántúl kiemelt örökségturisztikai rendezvénye, kiváló minősítésű fesztivál.

A szombathelyi értéktár értékei közül a Vasvármegye és Szombathely Város Kulturális Egyesületét is benyújtották a megyére, a bizottság el is fogadta mint a megyetörténetet is meghatározó egyletet. 1900-ban alakult a Vasvármegyei Régészeti Egyesületből, a II. világháború előtt Vas megye és Szombathely kulturális és ismeretterjesztő tevékenységének szervezője volt.

Előbb a múzeumi gyűjteményeket alapozta meg; az 1919-es újjáalakulás után működtette a megye, de elsősorban Szombathely város kulturális életét. A háború után szűnt meg. Megyei érték lett az ivánci gróf Sigray család kulturális öröksége; Mikes Kelemen törökországi leveleinek első kiadása, amelynek reprintjét nemrég jelentette meg a Szülőföld Kiadó; Ottlik Géza Iskola a határon című regénye iskolatörténeti okból került be az értéktárba.