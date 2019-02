Tervezés és ötletbörze a vépi rendezvényekről a művelődési házban

A művelődési házban bárki hozzászólhatott Vép nagyrendezvényeinek tervezésébe. A megbeszélés fő témája a Világ Közepe Fesztivál és a városavatás tizedik évfordulója volt.

Ne beszólj, szólj bele! – ezzel a mottóval hirdetett ötletbörzét a művelődési ház és az önkormányzat. Vépen hagyomány, hogy év elején bevonják a lakosságot a programtervezésbe. Nyolcvanegy rendezvényt jelez 2019-re a naptár, ezek közül minden évben az egyik legnagyobb a Világ Közepe Fesztivál. Időszerű, hogy lekössék a fellépőket, figyelmeztetett Iszakné Koszorús Judit művelődésiház-vezető. Összegyűjtötték az előző évek programjait és fellépőit, élénk eszmecsere zajlott arról, melyik zenekarok, előadók jöhetnek szóba az idén, igazodva a költségkerethez.

Felmerült, hogy a főzőversenyt kellene csapatokkal bővíteni, kutyásrendőr- vagy tűzoltó-bemutatót, helikopter- vagy léghajó-bemutatást, a gyerekeknek habpartit szervezni. Vas megye 12. városaként Sólyom László korábbi köztársasági elnök 2009. július 1-jével nyilvánította várossá Vépet. Az avatás tizedik évfordulójára emlékezetesnek szánt ünnepséget tervez az önkormányzat. A lehetséges programokról Takács Attila olvasta fel a felvetéseit, szinte az összes tetszést aratott. A mácsikvilágrekordot nem tudják megdönteni, túl nagy kihívás lenne, de tíz méter hosszú tésztát tudnak gyúrni, ahogy tíz kiló lisztből tízfajta tésztát is tud készíteni, mondta. A tíz éve született gyerekeket is bevonhatnák az ünnepen. Statisztikát lehetne összeállítani az elmúlt évtizedről: hányan születtek, kötöttek házasságot, hány méter járda épült, és tíz vépi leget is össze kellene gyűjteni.

Ami biztos – Takács Attila magánszorgalomból utánajárt –, Vépen az elmúlt tíz évben egymillió 152 ezer 810 köbméter víz fogyott. E-mailben is érkeztek ötletek: volt, aki fényfestést javasolt a templomra Vép történetéről, rajzpályázatot, helytörténeti kvízt, kiállítást, ami arról tudósít, mi változott a városban az elmúlt tíz évben. Kovács Péter polgármester fotópályázat kiírását javasolta, Varga Gyula képviselő – az ő polgármestersége idején lett a településből város – azt hangsúlyozta: nagyon fontos nap lesz az évforduló, olyanná kell szervezni, amire nemcsak a vépiek, hanem a környék, a megye is odafigyel.

Virágh Árpád, a Vépi Nosztalgia és Hobbijármű Egyesület elnöke motoros és amerikaiautós-felvonulást ígért az évfordulóra.