Térzenével feledtették az elmúlt időszak nehézségeit megyeszerte

Országszerte ellepték a városok tereit a fúvószenészek vasárnap. Vas megyében Szentgotthárdon, Körmenden, Kőszegen, Sárváron és Szombathelyen szólaltak meg a hangszerek.

Újra miénk a tér! A Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség felhívására országszerte számos helyszínen egy időben szólaltak meg a fúvóshangszerek és forogtak a mazsorettbotok vasárnap. A kezdeményezés célja az volt, hogy az örömzenéléssel is feledtessék az elmúlt időszak nehézségeit.

Vas megyében is több település zenészei és mazsorettjei csatlakoztak a felhíváshoz, amely 17 és 20 óra közötti idősávban határozta meg a fellépések idejét, így a körmendiek 17 órakor, a kőszegi és sárvári fúvósok 18 órakor – utóbbiakhoz csatlakoztak a Sárvár Városi Mazsorett Együttes fellépői is –, a szombathelyi fúvósok pedig 19 órakor kezdtek zenélni. Sőt Szentgotthárdon már pénteken 19 órakor felhangzott – ahogyan a szervező Pannon Kapu Kulturális Egyesület megfogalmazta – a Covid-irtó térmuzsika.

Lukács József, a Szombathely Város Koncert Fúvószenekarának alelnöke elárulta, a most összeálló alkalmi zenekarukat az ISIS Big Band, és a Szombathelyi Ifjúsági Fúvószenekar tagjai is erősítették, így végül több mint negyvenen ültek le a Szentháromság-szobor tövébe, hogy aztán indulókkal és könnyűzenei átiratokkal – mint amilyen a Hungáriától a Ciao Marina – szórakoztassák az érdeklődőket, akikből bizony nem volt hiány.

Az egyórás koncerten a laza magyaros-mulatóstól kezdve a metálig bezárólag minden stílus képviseltette magát. A koncerten való részvétel feltétele volt egyébként a másfél órás közös szombati próba is, ahol átvették azokat a számokat, amelyeket aztán vasárnap játszottak. Igaz, a járvány kitörése óta egy térben mindössze háromszor játszottak együtt, de interneten keresztül többször is zenéltek közösen, ezek a karanténvideók a zenekar Youtube-csatornáján ma is megtekinthetők.