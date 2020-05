Tevékenyen tölti a színházi leállás idejét Szarvas József Viszákon

Az Őrségben tölti a járványidőszaki kényszerpihenőjét Szarvas József. A Nemzeti Színház művésze egy pillanatig nem unatkozik: kertet művel, ház körüli teendőket végez, online tartalmakat gyárt versekkel. És tervez – a Kaszás Attila Pajta Színház és Galéria programjait járványon innen és túl.

– A világ legtermészetesebb dolga volt, hogy ide, Viszákra jövünk, amikor már érezhető volt, hogy a járványhelyzet miatt hosszú leállásunk lesz. Március 25-én lett volna itt egy rendezvényünk, ez elmaradt, azóta egyfolytában itt vagyunk. Úgy gondoltam, olyan helyen kell eltöltenünk az időnket, ahol még szükség is lehet rám, mert azt nagyon nehezen bírtam elképzelni, hogy milyen négy fal között lenni, nézni a televíziót és asztalra feltett lábbal sörözni – mesélte Szarvas József, aki immár több mint húsz esztendeje – amióta az őrségi telkét megvásárolta – jár rendszeresen a vasi településre. A háznál pedig mindig akad tennivaló, mint mondta, sok elmaradt teendőt pótol. Úgy látja ugyanakkor, hogy némi pozitív hozadéka is van ennek az időszaknak.

– Azt mondjuk, hogy ennek a sunyi vésznek csak kára van. Itt van velünk, aminek következtében akkora kiállás, akkora csend van körülöttünk és bennünk, amelyben egy ponton túl az ember elkezd szorongani, vagy elkezd előre gondolkodni. Én magam alkatilag is az utóbbi vagyok – tette hozzá.

Az őrségi településen kertészkedéssel tölti ideje egy részét, kapál, ültet, öntöz. – Pozitív hozadéka a járványnak az összeműködés, az öngondoskodás összeműködtet – vallja. – Ezek mind, azt gondolom, a kultúránk visszatanulásának az alapvető dolgai. A többi között ebben látom én azt, hogy másképpen leszek én, leszünk itt a falumban a vírushelyzet után.

Nem csak a kinti teendőkből áll az élete most: videómegosztó portálra feltöltött, videóra vett versekkel örvendezteti meg az online közönséget.

– Az ember végzi a munkáját, közben körülnéz: minden költészet, a természetben benne van a költészet lehetősége – fogalmazott annak kapcsán, hogy április elején a Nemzeti Színház Facebook-oldalán elindították a SZÍN-HÁZ-HOZ című online magazint, amelyben színművészeik önként vállalt házi karanténjukban készült bejelentkezéseiket gyűjtik és teszik mindenki számára hozzáférhetővé. Szarvas József jár tündérkertben, szaval verseket: Radnóti Miklós Tétova óda, Nagy László Táncbéli tánc-szók és Petőfi Sándor Anyám tyúkja című verse is elhangzik egy-egy felvételen, mindemellett mindennapjairól is beszámol az összeállításokban.

A Kaszás Attila Pajta Színház és Galéria programjaira vonatkozóan óriási tervei vannak a művésznek. – Ferenczi György és a Raczkajam többször volt nálunk, remélem, hogy idén is itt lesznek, egy estén a Csík zenekarral. Szokolai Dongó Balázs, Berecz András és az Ismerős Arcok zenekar is visszatérő vendégeink, mások mellett őket is meghívtuk idén. Színházi, bábszínházi és gyermek előadásokat terveztünk, a fellépők egy részét nem mondtuk le, bízva abban, hogy meg tudjuk tartani a programjainkat. Lesz azonban kiállításmegnyitónk, a Tárt Kert Csoport művészeinek kiállítását virtuálisan nyitjuk meg – mondta el. Szarvas Józseftől azt is megtudtuk, hogy az idén a pajtában lesz a Hétrétország nyitórendezvénye.