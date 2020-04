Texasban érte a koronavírus-járvány a szombathelyi nagymamát, pénteken ért haza Magyarországra

Öt és fél éve él a Texas állambeli Houstonban a családjával – új-zélandi párjával és két fiukkal – a szombathelyi Mészáros Melinda. Az édesanyja évente egyszer látogatja meg őket, az idén március 1-jén érkezett. A koronavírus terjedése jócskán keresztülhúzta a számításaikat: az ottléte is más volt, a hazautazása pedig egyenesen kalandos. Hogyan reagált Texas a járványra? Milyen most ott élni? Erről is mesélt Melinda.

– Édesanyám nagy örömünkre évente egyszer igyekszik eljutni hozzánk. Érdekes, hogy a félelmetes Harvey hurrikán idején 2017-ben is éppen itt volt, akkor született a kisebbik gyermekünk. Most már otthonról mondogatta: „ahogyan a koronavírus terjed, meg a végén ott ragadok nálatok”. Nem igazán vettük komolyan, ahogy ő sem meggyőződéssel mondta. Március 1-jén érkezett, Kínában már javában tombolt a járvány, sőt, talán már Olaszországból is érkeztek nyugtalanító hírek, de akkor még elképzelhetetlen volt, hogy a helyzet idáig fokozódjon. A helyzet, aminek pillanatnyilag a végét sem látni – meséli Melinda.

Jó másfél hetük telt zavartalanul: idősebb fiuk, a 12 éves Barnabás a tavaszi szünetét töltötte, a kicsi, Felix heti két nap bölcsődébe járt. Sétáltak a tengerparton, a vizslájukkal kutyaparkba mentek, kávéztak a helyi magyar barátaikkal. Melinda húga otthonról kezdett el nyugtalankodni: az édesanyjuknak haza kellene mennie, mert később ki tudja, meddig nem tud elindulni. A húga anyósa, apósa is épp vendégségben voltak Atlantában (Georgia állam), így adódott, hogy elrepüljön oda, és velük együtt haza. Aztán mégsem így alakult.

– Tanácstalanul álltunk, értettük a húgomat, ugyanakkor azt éreztük, hogy ennek még nem jött el az ideje. Tudtuk, felfogtuk, hogy kockáztatunk. De a későbbi viszonyokat el sem tudtuk képzelni. Nyilvánvaló volt, hogy a hazaútra vett eredeti jegyet édesanyám nem tudja használni, mert az Bécsbe szólt, és addigra már lezárt Ausztria. Úgy döntöttünk, kivárjuk a megfelelőnek tűnő pillanatot. Közben az utasbiztosítás meghosszabbítása (ez az USA-ban különösen fontos, mert nincs ingyenes orvosi ellátás, biztosítás alapon működik az egészségügy) és a turistavízum (ESTA) meghosszabbítási lehetősége vált szűk keresztmetszetté. A biztosítók nem kötöttek új utasbiztosításokat, ezt csak hosszas utánajárással sikerült rendezni. A turistavízumnál a helyzetre való tekintettel 30 napos hosszabbítást kértünk. Innentől vigyáznunk kellett édesanyámra, de ez csak fokozatosan alakult ki, bár még így is gyorsabban eszméltem, mint a helyiek. Körülbelül egy héttel jártam előttük, mert követtem az európai híreket. Az utolsó pillanatban vettünk fertőtlenítő kendőket es töltöttük fel a kamrát, hogy minél ritkábban kelljen kimozdulnunk. Akkortól már egyedül jártam boltba, igaz, egyszer utoljára anyukám is bemerészkedett velem. Emlékszem, akkor még senkin sem volt maszk, kendő vagy kesztyű, nem volt távolságtartás, emiatt mérgelődtem is.

Időben érkezett náluk a „Maradj otthon! rendelkezés

Melinda szerint Texas állam gyorsan reagált, hiszen még mindig van, ahol nincs komoly óvintézkedés. Gyorsan állítottak fel „drive-through„ teszthelyeket: adott pontokon leveszik a mintát, a teszteredmény megvan 24 órán belül. Ezek a legbiztonságosabbak, mert ki sem kell szállni az autóból. Időben érkezett náluk a „Maradj otthon! rendelkezés is, amit a legtöbben betartanak. Igaz, az egyik szomszédjuk légiutas-kísérő, ő továbbra is jár dolgozni, és a másik szomszédjukban is dolgoznak: ő házátalakításba kezdett még békeidőben, és azt kérte a szakemberektől, hogy ne hagyják őket konyha nélkül.

Visszatérve a Houstonban ragadt nagymamára, a lánya így emlékszik: – Nap mint nap értékeltük az aktuális helyzetet, mert hiába döntöttünk a maradás mellett (Houston külvárosában, nagy zöld területek között biztonságban éreztük magunkat), otthonról nagy volt a nyomás: beláthatatlan a járvány vége és az is, hogy miként birkózik meg a szituációval az otthon maradt édesapám és a húgom, aki három gyerek otthoni gondozása és tanítása, valamint az otthonról végzett munkája mellett egy másik városból nehezen tudta volna vállalni, hogy még a Szombathelyen lakó édesapám mellett is helytáll. Bár apukám betartotta a szabályokat és kedves, gondoskodó szomszédokból sem volt hiány, mégis egyre gyűltek az érvek az indulás mellett.

Sokáig lógott a levegőben

Melinda azt mondja, azt is átgondolták, hol biztonságosabb az édesanyjának: Houston egészségügyi intézményekkel nagyon jól felszerelt amerikai város, minden sarkon van egy kórház, sok a rendelő, a belvárosban kutatóegyetemek vannak. Ha itt nem tudnak segíteni rajta, feltéve, ha megtalálja és lebetegíti a vírus, akkor sehol. De biztosításra szükség van, és ez sokáig lógott a levegőben.

Közben az édesanyja regisztrált a helyi konzulátuson, hogy tudjanak róla, ott ragadt, de jól van és jó helyen. – A Los Angeles-i konzulátus nagyon segítőkész volt és remek kapcsolattartó. Később jött a hír, hogy a magyar kormány megszervezi az itt rekedt magyarok hazaszállítását két különgéppel. Úgy döntöttünk, hogy ezzel indul haza. Elkezdtük a szervezkedést, aztán több részlet kiderült ki, ami miatt végül más utat választottunk (kiderült, hogy a gép leszáll New Yorkban, ahol rengeteg koronavírus-fertőzött van, nem tudtuk, hogy a fapados gépen hány utast fogadnak, ami a 65 év feletti édesanyámnál a távolságtartás miatt nem volt mellékes és a jegy ára sem volt utolsó szempont.) Maradtunk az eredeti légitársaságnál, amelyiknél a jegyet vettük. Tudtam, hogy a rizikó a járattörlés lehet vagy az elakadás, az utóbbi esetre is volt tervünk. Végül a Houston–Miami–London–Budapest útvonal állt össze alig egy héttel az indulás előtt.

Pániknak nyomát sem tapasztaltuk

Az utolsó napra is jutott izgalom a Houston–Miami úttal kapcsolatban, ami aztán megoldódott. Április 2-án, csütörtökön vittük ki édesanyámat a reptérre maszkokkal, fertőtlenítő-kendőkkel, élelemmel felszerelve. Mindent pontosan átbeszéltünk: melyik maszkot hol és meddig viseli, hogyan fertőtleníti a repülőn a környezetet, mit lehet és mit nem a reptereken. Mi a teendő, ha Miamiból nem tud továbbutazni és, hogy az unokaöcsénket kell keresnie Londonban, ha onnan nincs tovább út. Bizarr látvány volt, hogy a reptéren öt utas, ha lézengett, viszont annál több rendőr. Texasban minden érkezőt szigorúan ellenőriztek.

Ugyanakkor pániknak nyomát sem tapasztaltuk, inkább azt: mindenki közös terhet cipel. Utoljára a Harvey hurrikán idején éreztem hasonlót, de arról legalább tudtuk, hogy bár nagy károkat okozhat, de belátható időn belül véget ér. Nagyon féltettem édesanyámat, de azt éreztem, tettre kész, meg akarja csinálni ezt az utat a lehető legjobban. És meg is csinálta. Péntek estére Veszprémbe ért, elfoglalta a kölcsön kapott lakást, hogy letöltse a kötelezően előírt kéthetes karantént, hogy utána hazamehessen Szombathelyre. Jó döntésnek bizonyult az utazásnak ez a formája, amennyire csak lehetett „szétszórták” az utasokat a repülőgépeken, egy úton sem ült anyukám mellett egyetlen utas sem, és minden simán, zökkenőmentesen ment. Most már csak azért izgulunk, hogy rendben menjen ez a kéthetes időszak, és az utána következő is. Neki és mindenkinek.