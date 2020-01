Tisztújítás és tapasztalatcsere az önkormányzati szövetségnél

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) polgármesteri fórumot rendezett Vépen. A fórumon új küldötteket és tagozatvezetőket választottak. Szó volt a Magyar falu program tapasztalatairól, a Magyar kisvárosok program lehetőségeiről és a települési vízgazdálkodásról.

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 30 éve 152 önkormányzattal alakult, ma 1600 település a tagja. A létező 8 önkormányzati szövetség közül a TÖOSZ a legnagyobb. Az összes hazai önkormányzatnak több mint a fele a szövetséghez tartozik. A Vas megyei települések (216) közül 124 tagja a szervezetnek.

Az önkormányzati választások után esedékes a tisztújítás. A szerda délelőtti, vépi fórumot dr. Gyergyák Ferenc főtitkár vezette. Elmondta: a TÖOSZ olyan, amilyenné a tagság teszi.

A Magyar falu programhoz sikerült olyan javaslatcsomagot összeállítani, aminek 80 százaléka be is került a programba. Most a Magyar kisvárosok programhoz gyűjtik a javaslatokat.

Házigazdaként Kovács Péter, Vép polgármestere büszkén említette hogy 2019-ben 36 gyermek született a 3360 fős településen. Miközben több sikeres beruházást sikerült az utóbbi időben megvalósítani, nem tudnak mit kezdeni a vépi várkastély és a hozzá tartozó arborétum romló állapotával.

Szabó József, Répcelak polgármestere elmondta, hogy az ötezer főnél kevesebb lakossal rendelkező Vas megyei kisvárosok sem a falu-, sem a kisvárosprogramból nem részesülnek.

Virág János, Lukácsháza polgármestere szerint egyre nehezebb a falvak intézményeibe megfelelő szakembereket találni. Úgy véli, vonzóbbá lehetne tenni a vidéki életet szolgálati lakások építésével.

Molnár Miklós, a Vasivíz Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, hogy a társaságnak a rögzített árak miatt – változatlan éves bevétel mellett – egyre növekvő költségeket kell kigazdálkodnia.

A jelenlévők 12 küldöttet választottak. Megyei tagozatvezetőnek Kovács Pétert, Vép polgármesterét, tagozatvezető-helyettesnek Virág Jánost, Lukácsháza polgármesterét választották.