Tíz zivataros nap volt: melegebb és nedvesebb lett a szombathelyi július

Több napsütés, másfélszeres csapadékmennyiség, és melegebb, mint a sokévi átlag – ezt hozta az idei július Szombathelynek.

A júliusi középhőmérséklet 21,6 Celsius-fok lett Szombathelyen, ez 1,2 Celsius-fokkal magasabb, mint a sokévi júliusi átlag – látható Pétervári Tibor összesítésében. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szombathelyi észlelője feljegyzéseiből kiderül, hogy nem volt hivatalosan forró napunk, hiszen 34,6 Celsius-fok volt a legmagasabb hőmérséklet az év hetedik hónapjában, ezt július első napján jegyezte fel. A legalacsonyabb levegő-hőmérsékleti érték a múlt hónapban 8,7 Celsius-fok volt, azt 11-én mérte. A havi maximum-középérték 28, a minimumok átlaga pedig 15,3 Celsius-fok. Talaj mentén sem volt sokkal hűvösebb: 13,4 Celsius-fok volt a középérték és 5,4 Celsius-fok a mért legalacsonyabb talaj menti hőmérséklet júliusban, a hónap 11. napján mérte az észlelő.

Kitér a csapadékra is, amiből végül jócskán kijutott Szombathelynek. A hivatalos mérőállomáson 115,9 milliméter csapadék esett, a társállomáson, néhány kilométerre az OMSZ-méréstől pedig 122,3 millimétert jegyzett fel az észlelő – ebből is látszik, hogy nagyok az eltérések, lokálisan érkezik a nyári csapadék. A hivatalos csapadékmennyiség a sokévi júliusi átlag 161,7 százaléka. Emlékezhetünk, hogy a hónap első három hetében összesen mindössze 30 milliméter körül esett, aztán ugyanennyit kapott a város 12 óra alatt. És a hónap utolsó napjai is hozzátették a magukét, a csütörtök reggeli összegzés szerint a 24 órás csapadékmennyiség 43,6 milliméter volt.

Zivataros nap tíz volt júliusban, jég pedig egyszer esett a város déli részére, a mérőállomásra. Nyári napból 25-öt számolt az észlelő, 12 hőségnap volt – előbbi azt jelenti, hogy 25 Celsius-fok, utóbbi pedig azt, hogy 30 Celsius-fok fölé melegedett a levegő. Trópusi éj egy sem adódott Szombathelyen, pedig többször is közel voltunk hozzá: olyankor 19,6-19,8 Celsius-fokig végül mindig lehűlt a levegő, bár a városon belül, a lakótelepek épületei között valószínűleg nem csökkent 20 Celsius-fok alá a hőmérséklet, érezhettük trópusinak az éjszakákat. Nem sokkal, de több lett a napfénymennyiség, mint a sokévi júliusi átlag: 265 órát és 48 percet sütött a nap, ez pedig 3 órával és 42 perccel több, mint ami az 1981 és 2010 közötti júliusokban érte Szombathelyt.