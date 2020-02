Tizenegy vasi település fogott össze a beteg felsőcsatári focista gyógyulásáért

Hét számjegyű összeget fociztak össze Bence gyógykezelésére a hétvégén. Dr. Hende Csaba és a választókerület polgármesterei is a kezdeményezés mellé álltak.

Gyógyulj meg, Bence! hirdeti a molinó a Toronyi Gazdag Gyula Általános Iskola tornatermében, ahol a hétvégén kétnapos jótékonysági teremlabdarúgó tornát rendeztek Szigeti Bence gyógykezelésének támogatására. A húszéves fiatalember a felsőcsatári

utánpótláscsapat játékosa, aki egy veleszületett betegségben, cisztás fibrózisban szenved.

Mivel az utóbbi időben romlott az állapota, tüdőtranszplantációra van szüksége. Az első nap – amikor Király Gábor és Halmosi Péter is kilátogatott a tornára – az öregfiúk és a felnőttek, míg a második napon az ifjúsági csapatok mérkőztek meg egymással.

Egy jótékonysági labdarúgó-tornán természetesen a hangulat is barátibb, mint egy tétmeccsen, a játékosok végig sportszerűen és szívvel-lélekkel fociztak. Nem véletlen, hogy vasárnap délután a döntő mérkőzést és az eredményhirdetést is élénk érdeklődés kísérte, és természetesen a díját­adón jelen volt Bence is.

Kiss András, az esemény főszervezője a torna záróünnepségén felidézte, tőlük felsőcsatáriaktól nem idegen az összefogás, hiszen annak idején az italbolt bezárása kapcsán is bizonyították, ha kell, össze tudnak fogni, most is megtették. Mikor január elején tudomásukra jutott, hogy Bencének műtétre lesz szüksége, úgy döntöttek, hogy szerveznek egy jótékonysági tornát, így végül 24 csapat – köztük egy osztrák – 240 sportolóját sikerült a jó ügynek megnyerni, mindenki igent mondott első szóra.

A jótékonysági kezdeményezéshez időközben dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő és a választókerület 11 településének – Balogunyom, Nárai, Horvátlövő, Pornóapáti, Vaskeresztes, Felsőcsatár, Narda, Bucsu, Dozmat, Sé, Torony – polgármesterei is csatlakoztak, akik összesen félmillió forintot ajánlottak fel. Dr. Hende Csaba elárulta, az akcióról vasárnap délben szereztek tudomást, így mindössze pár órájuk volt arra, hogy mindent megbeszéljenek és előkészítsenek.

– Most mégis mindannyian eljöttünk, mert szeretnénk kifejezni szolidaritásunkat a családnak és Bencének, valamint szeretnénk hozzájárulni azokhoz a költségekhez, amelyek a reményeink szerint hamarosan bekövetkező életmentő műtéttel együtt járnak – fogalmazott a képviselő. Ezt követően átnyújtotta a családnak azt az oklevelet, amelyen a felajánlók aláírásain kívül egy Gyökössy Endre lelkész és pszichológustól kölcsönzött idézet is található: „Amíg időnk van, tegyük oda a vállunkat a másik ember keresztje alá, ami alatt roskadozik!”

Az ifjúsági tornán egyébként a Táplánszentkereszt csapata lett a harmadik, a bozsoki csapaté az ezüst, míg a legjobbnak a séi csapat bizonyult. Az eredményhirdetés után Bencének átadták a szponzori felajánlásokat: mezeket, cipőt, pólót, sőt Sárdi Bálint, a magyar futsalválogatott kapusa litvániai vendégszereplésükről egyenesen a toronyi csarnokba sietett, hogy személyesen mondhassa el Bencének, hogy a magyar futsalválogatott hamarosan egy általuk aláírt mezt fog számára küldeni. A gyógykezelésre összegyűlt pénz a már említett polgármesteri és képviselői felajánlásból, a cégek és magánszemélyek adományaiból, valamint a csapatok 20 ezer (ifjúsági csapatok esetében 15 ezer) forintos nevezési díjaiból tevődött össze. Pontos összeget vasárnap délután még nem lehetett tudni, de az már biztos, hogy a támogatás összege hét számjegyű.