Tizenkét fát ültettek a pálya köré Bozzaiban

Tizenkét új fa ékesíti a települést, miután sikerrel pályáztak az országos települési fásítási programban.

Héra-Csizmadia Fanni, a település polgármestere büszkén sorolta a fajtákat: fehér­eper, berkenye, díszalma- és díszkörtefa. A sportpálya körül kaptak helyet ezek a fák.

– Azért szerettünk volna valamilyen gyümölcsfát is, hogy a gyermekek szabadon csipegethessenek a terméséből – árulta el a polgármester.

Az ültetéshez segítséget is kaptak, a Szombathelyi Erdészeti Zrt.-től érkezett szakember, aki ellátta őket jó tanácsokkal, a pályázati programnak köszönhetően pedig nemcsak fákat, de a szükséges támasztékokat is ők adták. Ágh Péter ország­gyűlési képviselő elmondta: Észak-Vas megyében kilenc település lehet még zöldebb, hiszen Bozzai mellett Csepreg, Nemescsó, Vasasszonyfa, Vép, Bük, Kenyeri, Söpte és Vassurány pályázott sikerrel településfásításra.