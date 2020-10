Tizennégy lecsó készült – Ünnepelték a százéves Büki Testedzők Körét

Sportos lett az idei Szent Mihály-napi civil forgatag Bükön, hiszen a lecsófőzés mellett a Büki Testedzők Köre (BTK) fennállása századik évfordulóját ünnepelték elismerésekkel és könyvbemutatóval. Az időjárás estig kegyes volt a résztvevőkhöz.

Szent Mihály napja a gazdasági év zárása, az állatok behajtásának, a termény elszámolásának ideje, erre fűzve jött egykor a rendezvény gondolata, aztán a helyi igények alakították a napot – idézte fel Tóth Tamás szervező, a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár intézményvezetője. Az elmúlt években a nyár esszenciáját jelentő lecsó főzésében teljesedtek ki a helyiek, olyannyira, hogy idén 14 csapat nevezett és készített hagyományos vagy különleges lecsót.

A biztos csak a hagyma, a paprika és a paradicsom, a többi a csapat­tagok kreativitására bízott összetevő volt ezúttal is. A vírushelyzet miatt sokkal kevesebb rendezvény, találkozási lehetőség adódott idén a bükieknek is – volt igény a közösségi eseményre, ezért is lett népes az idei forgatag. Persze mindenhol volt kézfertőtlenítő, a zárt térben tartott programelemek alkalmával pedig maszkkal védték egymást és magukat a résztvevők. Jól összedolgoztak gyakorlott és kevésbé gyakorlott hagymaszeletelők és paprika­karikázók, nehéz dolga volt a zsűrinek a lecsóértékeléskor.

– Igazán nagy titok nem volt benne, spontán gondoltam a gombára, vargányára – mutatta be a különleges kategóriában nyertes lecsót Pukler Emil, aki ezzel megvédte tavalyi első helyezését, ezúttal a Best of Bük fantázia­nevet kapta a lecsó. Készült még csirkemájjal bolondított, kolbásszal, borókabogyóval és tarhonyával főtt, meg francia lecsó is. És persze klasszikus kivitel, abban a kategóriában is a BTK kézilabda-szakosztályának képviselői vitték a prímet.

Pukler Emil azt mondta, a pályán is hasonló sikereket remélnek. S nemcsak az üstök mellett voltak főszereplők a sportolók az idei Szent Mihály-napi programon, ugyanis az esemény egyúttal a BTK évfordulós rendezvénye volt. Horváth Vilmos szerkesztésében könyv jelent meg a szervezet elmúlt száz évéről, a könyvbemutatót is szombaton tartották. Átadtak számos elismerő oklevelet: azoknak, akik sokat tettek a BTK szakosztályaiért az elmúlt években, évtizedekben. Marton Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke méltatta a büki sportéletet, és megyei elismerést adott át nemcsak az egyesületnek, de annak sorban harmincadik elnökének, Galamb Orsolyának is.

Az Atriumban tartott ünnepséghez még kegyes volt az időjárás, a meglepetés-vadpörkölt is késő nyárias időben fogyott, aztán az Ocho Macho színpadra lépését már nem engedte az eső, így a Gargantua zenéjével zárult a Szent Mihály-napi forgatag.