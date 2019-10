Tizennyolc lopás Szombathelyen – Börtönben végezheti a vádlott

Nem volt válogatós a vádlott: szerszámokat, kerékpárt, szeszes italt is lopott. Ha nem mozdult ki otthonról, akkor is bűnözött. Tavaly ősszel kezdte, idén tavasszal tartóztatták le, most készült ellene vádemelés.

Lopás bűntettével és más bűncselekményekkel is vádolja a férfit a Szombathelyi Járási Ügyészség. Az egyébként rovott múltú vádlott 18 alkalommal követett el lopást Szombathelyen, 2018 őszétől 2019 tavaszáig. A vádirat több esetet is kiemel. Volt, hogy felmászott az állványzaton egy felújítás alatt álló ingatlan első emeleti erkélyére, befeszítette az erkélyajtót, rézből készült szerelvényeket vitt el a lakásból, a lopással több mint negyedmillió, a rongálással több mint félmillió forint kárt okozott. Hat biciklilopással is vádolják és szerszámokat is lopott, volt, hogy autóból, volt, hogy építkezésről. Borszaküzletben is járt, igaz, a kirakaton keresztül ment és több mint félmillió forint értékű szeszes itallal távozott, meg ha már ott volt, készpénzt is vett magához. Kiderült az is, ha éppen nem portyázott, akkor otthon lopott: meglopta szállásadóját februárban. Az üzletszerűen elkövetett lopás sorozatnak a letartóztatása vetett véget – tájékoztatott közleményben dr. Fülöp Hajnalka, a Vas Megyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője. A Szombathelyi Járási Ügyészség azt javasolja a bíróságnak, hogy ítéljék végrehajtandó börtönbüntetésre a férfit.