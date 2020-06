Tizenöt csapat mérte össze a tudását, a 15. horgászvetélkedőn Felsőcsatáron

A Laki csalik csapata nyerte a XV. Vasi Vizeken és Földeken Általános Iskolai Horgászvetélkedőt, amelynek döntőjét vasárnap rendezték.

Az idén immár tizenötödik alkalommal rendezték meg a Vasi Vizeken és Földeken Általános Iskolai Horgászvetélkedőt. Az első fordulókat levelező formában teljesítették a csapatok. Érdekes kérdőíveken kellett számot adni a versenyzőknek a tudásukról, a legjobb tizenöt csapat pedig részt vehetett a június 7-ei döntőn. A rendezvénynek az Alpesi Fogadó és Horgászturisztikai Központ adott otthont, ahol már reggel 8 órakor izgatottan gyülekeztek az általános iskolások kísérőikkel, tanáraikkal és szüleikkel.

Puskás Norbert, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének ügyvezető elnöke köszöntötte a résztvevőket, ismertette a verseny szabályait, és mindenkinek sportszerű, eredményes versenyzést kívánt.

Ezt követően kiosztották a tesztfeladatokat, amelyeket a helyszínen kellett megoldani a csapatoknak. Az elméleti feladatok megoldása után a horgászat következett. Minden csapat két spiccbotot vehetett át a hozzá tartozó szerelékekkel együtt, majd a horgászhelyek kisorsolása után elkezdődött a verseny. A csapatok etetőanyagot kevertek, és taktikai megbeszéléseket tartottak, eldöntötték, ki lesz az a kettő, aki megkezdi a horgászatot, ki fog szákolni és ki készíti az újabb szereléket, ha szükséges. A segítők a verseny kezdetét jelző dudaszó után már csak szóbeli segítséget adhattak, illetve horogszabadítóval segíthettek a halak szájából a horgot kiemelni.

Mire véget ért a jó hangulatban és nagy melegben megtartott verseny, csaknem minden csapatnak sikerült halat tenni a szákba, bár a vasárnap nem a halbőségről szólt, még a verseny előtt betelepített halak sem voltak étvágyuknál, ezért már egyetlen kifogott hal is sokat ért a végeredmények összesítésénél. A mérlegelés is sok izgalmat tartogatott, hiszen pár dekagramm többlet is befolyásolhatta a végeredményt.

Az összetett versenyben a legügyesebbnek a Répcelaki Móra Ferenc Általános Iskola: Laki Csalik csapata bizonyult (7 pont), második a Zichy Antónia Általános Iskola: Aranyhalak nevű csapata (12 pont), a harmadikak pedig a HORG-ÁSZOK lettek, akik a Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskolából érkeztek (13,5 pont).

Az eredményhirdetés előtt a szervezők ebéddel vendégelték meg a részt vevő fiatalokat és kísérőiket, majd átadták a kupákat, okleveleket, ajándékcsomagokat, és minden kis horgász egy Garbolino spiccbottal is gazdagabb lett, így a következő versenyre már most elkezdhetik a felkészülést.

Puskás Norbert zárszavában megköszönte azoknak a partnereknek, szervezeteknek – köztük a Magyar Állam és az Európai Unió – támogatását, amelyek segítségével ebben az esztendőben is megvalósulhatott a rendezvény.