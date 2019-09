Tizenöt új rendelő épül Szombathelyen

Elkezdődtek a munkák a kórházzal szemben, épül az egészségügyi alapellátó. Összesen 15 rendelő készül, ezzel kialakul egy egészségügyi központ a városban.

Egy TOP-pályázat segítségével, 686,5 millió forintból készül majd az új egészségügyi alapellátó. Puskás Tivadar polgármester a sajtóbejáráson tegnap arról beszélt: 15 új rendelő készül, a hozzá tartózó személyzeti és kiszolgáló helyiségekkel együtt. Ebből négyben háziorvosi, hatban fogászati, négyben gyermekfogászati ellátás folyik majd, és itt kap helyet a fogászati ügyeleti ellátás is.

Ezenkívül kialakítanak 75 új parkolót is. Erre már nagy szükség volt, hiszen a környéken mindig nehéz helyet találni az autóval. A kórházban a járóbeteg-ellátás hatalmas forgalmat bonyolít le, így a közeli utcák is túlterheltek. Puskás Tivadar arról is beszélt, a közbeszerzési eljárás márciusban indult, a kivitelezési munkák most kezdődtek, összesen 14 hónap áll a cég rendelkezésére az építkezéshez. Hende Csaba, a térség országgyűlési képviselője felhívta a figyelmet: minden győzelem egy új probléma kezdete is, nagyon jó, hogy az új alapellátóval ki lehet majd váltani a régi SZTK épületét, de már most el kell kezdeni azon gondolkozni, hogyan lehet hasznosítani az amúgy nagyon értékes, de igen öreg létesítményt.

Balázsy Péter, a Fidesz polgármesterjelöltje gratulált Puskás Tivadarnak – véleménye szerint egy városvezetés hatékonyságát azon lehet lemérni, hogy az állandóan felmerülő kérdéseket milyen arányban tudják megoldani. Itt többek között megemlítette, hogy míg itt egészségügyi központ épül, addig a Városháza környékén kulturális, a Csónakázótó térségében pedig sportközpont alakul. Sikerek között említette még a régi „kék csempés” kórházépület kérdését és azt is, hogy sikerült enyhíteni a Derkovits lakótelep parkolási gondjait.

Lendvai Ferenc képviselő arról beszélt, hogy egy 30 éves problémát sikerül most megoldani ezzel a beruházással. A közelben nemsokára új bölcsőde is épül – tette hozzá. Ott is lesznek parkolók, ez ugyancsak megkönnyíti majd az itt élők mindennapjait.

Dreiszker Levente, a kivitelező cég képviselője azt mondta, igyekeznek minél jobb ütemben haladni a munkákkal, hogy az itt lakókat a lehető legkevesebb ideig zavarja majd az építkezés. A bontási munkák zajlanak a következő napokban, az ezzel járó port is minden rendelkezésre álló technikával próbálják minimalizálni.