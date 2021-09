Többéves kihagyás után újra megrendezték a Hodászi Mustrát

A kulturális és gasztronómiai programok mellett átadták Hegyháthodász új közösségi játszóterét, ami a Magyar falu program támogatásával valósult meg.

Nagy hagyományokkal bíró és kedvelt rendezvény a megyében a Hodászi Mustra, amelyet 2016 után az idén újra megrendeztek a 157 lelkes településen.

– Négy év kihagyás után újra meghirdethettük rendezvényünket, ehhez nagyban hozzájárult az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság támogatása. Nagy öröm számunkra, hogy erre az eseményre azok is visszajönnek, akik már elköltöztek a faluból. Jó közösségünk van, így érezzük mi is, de ezt megerősítették a környékbeli települések polgármesterei is, akik szintén ellátogattak hozzánk – mondta Kercsmár Kálmán, Hegyháthodász polgármestere.

Megtudtuk azt is, hogy a program összeállításakor nagy hangsúlyt helyeztek a magyar hagyományokra, így a szüreti mulatságon és az azt követő kulturális műsorokban is kiemelt szerepet kapott a népzene és a néptánc. Fellépett a Kármentő zenekar, a Béri Balogh Ádám Táncegyüttes és a Regös Népzenei Együttes. A Batthyány Lovas Bandérium jóvoltából lovaglásra és lovaskocsikázásra is volt lehetőség. A gyerekprogramokra külön figyeltek, volt népi fajátékos udvar, légvár, és ami a legfontosabb: átadták az új közösségi játszóteret, amelyet a Magyar falu programnak köszönhetően, mintegy hárommillió forintos beruházással valósítottak meg a településen.

V. Németh Zsolt ország- gyűlési képviselő, kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos ünnepi beszédében azt hangsúlyozta, hogy az ember életét végigkíséri a játék. – Az ember csak ott egészen ember, ahol játszik – idézett Friedrich Schillertől a képviselő, majd így folytatta: tizenöt-húsz évvel ezelőtt még úgy gondoltam, hogy falun nincs szükség játszóterekre, mert a falu és a hozzá tartozó természet a világ legnagyobb játszótere. Ma már úgy látom, hogy igenis kellenek az épített játszóterek a kistelepüléseken. Így az itt élő gyerekek pluszt kaphatnak, és mindenhez hozzájutnak, ami az önfeledt és sokoldalú játékhoz szükséges.

Az országgyűlési képviselő azt is hozzátette, hogy a játszóterek találkozási pontok, ahol közösségek, barátságok épülnek. – A barátság olyan, mint a játszótéren a mérleghinta, mikor az egyik van felül, a másik addig lent csücsül. Ha egyik sincs a másik felett: egyensúlyba kerültetek – idézett Varró Dániel fordításából a szónok. A játszótér tehát nem csupán a játék megélésére alkalmas hely, annál sokkal több.

Az idei Hodászi Mustra gasztronómiai vonalon is erős volt. A főzőversenyen magyaros étkek készültek, de sült kolbász és kürtőskalács is szerepelt a kínálatban. A sztárvendég a mulatós zene egyik ismert képviselője, a jó Laci Betyár volt, majd jött a hazai erőket felvonultató Sorry’n együttes,

Kiemelt képünkön: V. Németh Zsolt és Kercsmár Kálmán a játszótér avatóján