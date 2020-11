Több mint 100 fővel nőtt a beazonosított fertőzöttek száma Vas megyében

Mint ahogy arról beszámoltunk 122 863 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 2697 főre.

A már meggyógyultak száma 28 808 fő, az aktív fertőzötteké pedig 91 358 fő.

Vas megyében is folyamatos növekedésről számolunk be. Keddről szerdára a beazonosított fertőzöttek száma több mint 100 fővel növekedett. Kedden még 3394 fertőzöttről tudtunk, ma már 3517-től számolt be a koronavirus.gov.hu.