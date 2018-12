Több mint 12 ezer szavazat érkezett a Gyermekmosoly pályázatunkra

Denisz, Viki, Rozina, Jázmin, Nimród és Léna végzett az élen a Vas Népe Gyermekmosoly pályázatán – a nyereményeket tegnap adtuk át szerkesztőségünkben az apróságoknak és szüleiknek.

Ismerős arcokat köszönthettünk a Gyermekmosoly pályázat eredményhirdetésén a Vas Népe szerkesztőségében, mindannyiukkal találkoztunk korábban az első forduló záróeseményén. Két hónapja indította el a vaol.hu és a Vas Népe a pályázatát Vas megyében élő szülők és csemetéik számára. Két korcsoportban vártuk az apróságokról készült fotókat, amelyek közül kétkörös szavazással kerültek ki a nyertes mosolyok.

Az első fordulóban több száz fotót kaptunk anyukáktól, apukáktól, amelyek közül mind a 0–3 éves, mind a 4–7 éves korosztály harminc legtöbb voksot kapó csöppsége jutott tovább a második for­dulóba. A versenynek az online megmérettetés díj­átadójával nem lett vége: december 4-éig a napilapból kivágható, beküldhető lapokkal lehetett voksolni a Vas Népe Gyermekmosoly versenyének korcsoportonkénti harminc-harminc résztvevőjére. Több mint tizenkétezer lapot vágtak ki olvasóink és küldtek be a játékra.

A 0–3 éves korosztály dobogósai: 1. Császár Denisz, 2. Tanai Viktória, 3. Horváth Rozina.

A 4–7 éves korosztályban 1. Toldy Jázmin, 2. Dóczi Nimród Gyula, 3. Adorján Léna.

Mindannyian ajándékutalványokkal lettek gazdagabbak. Betegség miatt nem tudott minden kisgyermek jelen lenni az eredményhirdetésen, így négy bájos apróság és családja vette át a nyereményét.

Lőrincz-Farkas Eszter, a Vas Népe főszerkesztője gratulált a díjazottaknak, és adta át a dobogós helyezésért járó utalványokat. Császár Denisz szüleivel, Császárné Mészáros Szilviával és Császár Mihállyal érkezett. Az első születésnapját nemrég betöltő kisfiúért a család és a baráti kör kampányolt, sőt ismeretlenek is jelezték támogatásukat a közösségi portálon keresztül a családnak. Az édesanya elmondta: akik szavaztak Deniszre az első körben, a második körben sem maradtak el – érdeklődtek a játék folytatásáról, hogyan tudják mosolygós szemű kedvencüket az élre juttatni.

Tanai Viktória is édesanyjával, Szabó Krisztinával és édesapjával, Tanai Attilával érkezett az eredményhirdetésre. Viki egy hete megfázással bajlódik, emiatt kicsit bágyadtabb is volt, mint az előző alkalommal, ám hősiesen pózolt fotósunk kamerájának.

– Most nem mi mozgósítottunk, hanem családtagjaink, közelebbi és távolabbi ismerőseink fogtak össze és gyűjtötték a szelvényeket Vikinek – mondta el édesanyja. Toldy Jázmint is édesanyja, Toldyné Farkas Petra, valamint Farkas Fatime és Szabó Árpád kísérte el. Jázmin továbbra is szeret horgászni, és engedéllyel a zsebében alig várja, hogy kitavaszodjon és hódolhasson szenvedélyének. Szereti a természetet és az állatokat, ezt mi sem mutatja jobban, minthogy karácsonyra nem babát kért a Jézuskától, hanem dínókészletet, hattyút és flamingót – plüssből.

Náluk is mindenekelőtt a család mozgósítása segített, Jázmin óriá­si szavazótábort tudhatott maga mögött.

Dóczi Nimród Gyula szüleivel, Ajkai Ibolyával és Dóczi Ferenccel érkezett. A bátor kisfiút nem kellett sokáig noszogatni, hogy válaszoljon kérdéseinkre. Megtudtuk: Nimród rajong a járművekért, karácsonyra robotot, helikoptert, rendőrmotort kért, és édesapjával szokott traktorozni is.

Sőt kiderült, igazi szívrabló, ugyanis barátnője van: Mia.

