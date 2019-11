Több mint 120 millió forint horgászturisztikai beruházásokra megyénkben

A szövetség folyamatosan pályázik a kezelésében lévő területek fejlesztéseire, a legfrissebb pályázat újabb négy vízterület megújítását segítheti.

– Napjainkra a horgászvizek környékén élők és az ide érkező horgászok, turisták – kerékpárosok, természetfotósok, kirándulók – elvárásai, igényei is jelentősen megváltoztak, ezért haladni kell a korral – mondta el Puskás Norbert, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének ügyvezető elnöke, akit ezúttal a szövetség legújabb fejlesztéseiről és sikeres pályázatairól kérdeztünk. – Sokat dolgozunk kollégáimmal azon, hogy a horgászok megfelelő szolgáltatást kapjanak, reményeim szerint tapasztalja is mindenki, hogy a horgászengedélyekből befolyó bevételeket mind erre igyekszünk fordítani, emellett rendszeresen pályázunk fejlesztésekre is – hangsúlyozta az ügyvezető.

Az elmúlt két évben a kötelező feladatok mellett a legnagyobb kihívást a Terület- és településfejlesztési operatív program (TOP) turizmusfejlesztési pályázatán 110 millió forint támogatásban részesített Horgászturisztikai fejlesztések a vasi vizeken elnevezésű pályázat megvalósítása jelentette. Az egyedülálló projektben a vaskeresztesi horgászturisztikai központ környékén kívül még a szövetség kezelésében lévő állóvizekből nyolc vízterület – Magyarszecsődi-­tó, gencsapáti kavicsbánya­tó, vaskeresztesi Pin­ka-holt­ág, gersekaráti Sárvíz-tó, püs­pök­molnári kavicsbányató, csepregi téglagyári tó, pinka­mindszenti bányató, Merseváti-tó – környezete újult meg és gyarapodott hiánypótló kültéri elemekkel. Ez a fejlesztés nem jöhetett volna létre a Vas Megyei Önkormányzat, valamint a projekt megvalósításában aktívan részt vevő települési önkormányzatok nélkül.

– Napjainkra az élet igazolta, hogy érdemes volt összefogni, és megújítani a felsorolt vizek környezetét, mert egyre több horgász és természetkedvelő keresi fel ezeket a horgászvizeket. Minden önkormányzatot köszönet illet, amelyek a pályázatok lezárulta után is önerőből segítik munkánkat, és a tavakhoz közeli saját területeiken is fokozottabban ügyelnek a rendezett és gondozott állapotok fenntartására – mondta Puskás Norbert.

Idén tavasszal konzorciumi együttműködésben a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége, valamint Vaskeresztes és Narda önkormányzata sikeresen pályázott a Pannon élmény program – Komplex tematikus turisztikai fejlesztések megvalósítása című pályázati felhívásra. A Vas-hegy menti öko­turisztikai fejlesztések című, 18,4 millió forint költségvetésű Leader pályázati projekt – 80 százalékos támogatási intenzitás mellett – 14,73 millió forint pénzügyi forrást biztosított a tervezett turisztikai beruházások megvalósítására. A fejlesztés eredményeként Nardán kültéri fitneszelemek, napelemes kandeláberek és pihenőhely létesült, míg Vaskeresztesen a horgásztavat bővítették, és a Pinka-holtághoz vezető utat újították fel, valamint az önkormányzati tó körül, illetve a Vas-hegy lábánál pihenőhelyeket hoztak létre. Beszereztek továbbá húsz kerékpárt és húsz sátrat a horgásztáborokhoz, illetve egy kültéri kerékpárszervizpontot is építettek, amelyet bárki szabadon használhat. Az elmúlt napokban turisztikai kiadványt is kiadtak az elkészült fejlesztésekről, amelyek ingyenesen elérhetők lesznek az önkormányzatoknál és a szövetség turisztikai partnereinél.

– Október közepén nyújtottunk be egy újabb pályázatot, melynek támogatása esetén négy újabb horgászvízi környezet tud megújulni a következő években. A Vas megyei területfejlesztési stratégiával összhangban a szentgotthárdi Hársas-tó, a celldömölki horgásztó, a Vasvári-tavak és az Abért-tavak kis léptékű turisztikaiinfrastruktúra-fejlesztése történhet meg. Az egyes tavak fejlesztéseinél átfogó vezérelv volt a megközelítés és parkolási lehetőségek fejlesztése, a környezeti állapot megóvása (hulladékgyűjtés, környezetbarát építőanyagok használata), az élményteli időtöltés biztosítása a nem horgászó családtagok részére (játszóterek, fedett rendezvényterek, padok és asztalok, tűzrakók), az akadálymentes horgászhelyek kialakítása, valamint az információhordozó felületek elhelyezése.

Összegzésként elmondható, a szövetség arra törekszik, hogy a kezelésében lévő vízterületek természeti értékeit megóvja, fejlessze, bővítse, és folyamatosan növelje az ismeretségét hazánkban és külföldön egyaránt. Azon dolgozunk, hogy a vasi horgászvizeink kedvelt és a társadalom széles csoportja számára elérhető, halban gazdag sporthorgászhelyszínekké váljanak, ezáltal kellemes, kulturált kikapcsolódást nyújtsanak minden természetszerető horgásztársnak és családjának – hangsúlyozta Puskás Norbert.