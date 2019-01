Több mint százötvenen váltottak jegyet az iparos bálra – Hajnalig mulattak

Hajnali háromig ropták: szombaton a Jurisics-vár lovagtermében bálozott a Kőszeg és Vidéke Vállalkozók Ipartestülete.

Elegánsan öltözött vendégek érkeztek szombaton este a lovagterembe, a kőszegi báli szezon egyik legvonzóbb társasági eseményére, a nagy hagyományú iparosbálra.

Több mint 150-en váltottak jegyet, fiatalok, a középkorosztályból valók és idősebbek is – Kiss Péter elnök köszöntőjében egyebek mellett arról számolt be nekik: jól gazdálkodik az ipartestület, az idén szeretnék, ha tovább szépülne a székházuk. Szólt az osztrák–magyar határtérségben a kkv-k térségi és határon átnyúló hálózati együttműködésének modelljét adó Regio­Net kezdeményezésben való részvételükről, és örömének adott hangot, hogy az önkormányzattal való jó együttműködés eredményeként tavaly is lehetőséget kaptak a kőszegi vállalkozások a városi beruházásoknál kivitelezőként.

Számos rendezvényen részt vettek tavaly az iparosok – Huber László polgármester megköszönte, hogy Kőszeg városát képviselték például egyebek között a lukácsházi böllérversenyen vagy a több napos Tihanyi Garda Fesztiválon, de aktív szerepet vállaltak a kőszegi szüreten is. Nem lesz ez másként az idén sem: ők adják a hátteret például a harmadik Páratlan Párlatnapon – hurkát sütnek majd, azt kínálják a vendégeknek.

A szombat éjjel a szórakozásról szólt a lovagteremben: a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes volt az egyedüli fellépő, palotással indították a bált, és műsort is adtak. Hajnali háromig pedig a Cabo Wabo Party Band zenélt – a szünetekben zajlott a tombolasorsolás több részletben, hagyományosan nagy értékű nyereményekkel, fődíjként egy kombinált hűtővel.

A zenekart már gyorsan lekötötték a szervezők, azt is tudni, hogy jövőre január 18-án báloznak majd újra a kőszegi iparosok.