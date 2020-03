Több, mint 2000 szombathelyi lakásban nem lesz fűtés és melegvíz hétfőtől

A Kodály Zoltán utcát és a Váci Mihály utcát összekötő híd mellett fekvő távvezetéki rendszeren lyukadás történt. A sérült vezeték cseréjét jövő hétfőn kezdik el, a munkálatok négy napon át tartanak majd.

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. hivatalos közleményben tájékoztatta a lakosságot:

A Kodály Zoltán utcát és a Váci Mihály utcát összekötő híd déli oldalán a Perint-patak mellett a távvezetéki rendszeren lyukadás történt. A hibát feltártuk és megállapítottuk, hogy végleges megoldást csak a meghibásodással érintett távvezeték-szakasz cseréje jelenthet. Ezt a távvezeték-cserét még a fűtési időszak alatt szükséges elvégeznünk, mert olyan mennyiségű vízvesztésünk van, ami a kazánház üzembiztonságát veszélyezteti, így nem lehet a fűtési időszak végéig a fennálló hibával üzemelni. Ennek a munkának felelősen csak komoly előkészítés után állhatunk neki, éppen annak érdekében, hogy minden gördülékenyen menjen a kivitelezésben. A munka nagyságát talán érzékelteti az, hogy egy darut kell a helyszínre vinni és telepíteni, mert a behelyezésre kerülő csővezeték-szakaszok darabja 1 tonna, így csak daruval mozgathatóak.

A hibaelhárításra felkészülünk a szükséges speciális anyagok beszerzésével és a terület előkészítésével. Március 5-én kezdődtek meg a terület előkészítésének munkálatai, amelynek során egyrészt a területről kiszivattyúzzuk a vizet és a mellette található parkoló egy részét lezárjuk. Ez azért szükséges, mert a parkoló egy részét is meg kell bontanunk a távvezeték cseréhez, egy másik részét pedig használnunk kell a csövek előkészítéséhez és a daru telepítéséhez.

A cserével érintett vezeték egy gerincvezeték, ami azt jelenti, hogy a kazánházból jövő nagy átmérőjű távvezetékről van szó. Azon idő alatt, amíg a cserét végezzük, lesz olyan terület, ahol a kazánház és az ellátási terület távvezetéki összekötöttsége nem lesz folytonos. Ezen ellátási terület egy részében a szolgáltatást másik kazánházról tudjuk biztosítani, de sajnos lesznek olyan épületek, amelyek ellátása máshonnan nem megoldható. A szolgáltatási szünet 2020. március 16-án 6:00 órától a Rohonci utca, Perintparti sétány, Szűrcsapó utca, Bartók Béla körút, valamint az Ady tér és környékén lévő távhőszolgáltatással ellátott épületekben megközelítőleg 2100 lakást és 70 közület fog érinteni. A munkálatokat legkésőbb 2020. március 19-én délután befejezzük és ezzel együtt a szolgáltatás is helyreáll. Egy ilyen volumenű műszaki munka időtartamának meghatározása nagyon nehéz feladat, számos körülmény befolyásolhatja. A 4 nap a maximális időtartam, ameddig a szolgáltatást is érintő munkálatok tarthatnak, de természetesen, ha előbb végezni tudunk, akkor azonnal megkezdjük a szolgáltatást. A várható szolgáltatási szünetről az érintett területen a lakosságot és az intézményeket is kiértesítjük.

Szombathelyen összesen 22 km távvezetéken keresztül biztosítjuk a távhőszolgáltatást, amely vezetékrendszer egyes szakaszai elöregedtek. Szinte a teljes távvezetéki rendszer föld alatti hőtávvezeték, amelynek aktuális állapotát csak feltárással, a távvezeték kibontásával lehet megvizsgálni. Így sajnálatosan arra nincsen lehetőség, hogy a fűtési időszakon kívül a rendszer gyenge pontjait megvizsgáljuk, az esetleges lyukadásokat ilyen módon megelőzzük.

Fontos kiemelni azt, hogy az üzembiztonság érdekében a távvezetékek tekintetében csak azok cseréje jelenthet végleges megoldást. Kidolgoztuk a hőtávvezetéki rendszer rekonstrukciójára vonatkozó tervünket, amelynek ütemezése során a kritikus területek elsőbbséget élveznek. A hőtávvezeték csere nagyon jelentős költséggel járó beruházás, ezért folyamatosan dolgozunk azon, hogy ehhez pályázati forrásokat találjunk. A korábban beadott pályázataink elbírálása után a Nemzeti Fejlesztési Programirodával kellett együtt dolgozni a megvalósításon, ami hozott magával nehézségeket is, újonnan felmerült feladatokat ránk nézve és a Programirodára nézve is. Sajnos ezek végeredményeként a rendelkezésre álló feltételek mellett nem tudtuk megkezdeni a megvalósítást, így a tervezett távvezetékcsere ebben a pályázatban nem valósulhatott meg. Ez azt jelenti, hogy társaságunk jelenleg csak saját finanszírozásban tudja a távvezeték cseréket tervezni, de bízunk benne, hogy a jövőben lehetőségünk adódik pályázati források bevonására, amely a távvezeték rekonstrukciós munkákat jelentősen gyorsíthatja – olvasható a közlemény a szombathely.hu-n.