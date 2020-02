Több mint 70 millió forintot nyertek vasi egyházközségek

Vas megyében 54 nyertest hirdetett a kormány az idei egyházi támogatások sorában. Összesen 14 építkezés kezdődhet, folytatódhat és negyven közösségi program valósulhat meg a hittantáboroktól a zarándoklatokig szerte a megyében a támogatásokkal.

Egy kivétellel katolikus egyházközségek, plébániák kedvezményezettek Vas megyében az egyházi épületek felújításra igényelt és elnyert támogatások között. A kivétel pedig a legmagasabb összeggel támogatott Szombathelyi Református Egyházközség, amely a parókiafelújítás befejezéséhez 15 millió forintot nyert. A többi vasi támogatott összesen 39,5 millió forinton osztozik.

Szombathelyen a Szent Erzsébet ferences templomban lesznek felújítások, valamint a székesegyházban és az oladi templomban is. A bobai és a pusztacsói templom is szépülhet, a kőszegi Rózsafüzér Királynéja Zárdatemplom is, az alsóújlaki templomnál a tetőjavítás és a vízelvezetés várat magára, a nicki katolikus templomnál a villanyszerelési munkákra költenek.

Ezeken kívül Bérbaltavár, Csörötnek, Nyőgér, Vashosszúfalu és Oszkó temploma újulhat, szépülhet, legalábbis az elnyert összegekből elkezdhetik a szükséges munkákat. A megítélt támogatások 2-3 millió forint körüliek, látszik az egyházi támogatások 2020-as döntési sorában. A támogatott egyházi programok között van református, evangélikus és a Szombathelyi Zsidó Hitközség programja is. Ez utóbbi célja és címe a Közösségteremtés a kultúra erejével, ezt 300 ezer forinttal támogatja az egyházi forrás. A Bajánsenyei Református Egyházközség Hajnalcsillag napközis hittantáborához 200 ezer forint a megítélt támogatás.

Az egyetlen evangélikus támogatott a Kőszegi Evangélikus Egyházközség, a Közösen a közösségért című program 485 ezer forintot nyert.

A zsidó hitközség rendezvényén kívül kilenc szombathelyi program nyert még, jórészt 500 ezer forintot. Családos és ifjúsági táborok támogatottak, de iskolai program is: a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium idei rendezvényei. Ezeken kívül zarándokúthoz kap támogatást a Szent Kvirin Plébánia és a Kolping Család is. És a megyében máshonnan is indulnak majd zarándoklatok: a kőszegi Árpád-házi Szent Margit ovi és iskola Mariazellbe vezet gyalogos zarándoklatot, a csehimindszenti plébánia Heligenkreutzba tart, és az egyházashetyei, a gércei, a gencsapáti, az ikervári, a jáki, a vashosszúfalui és a tanakajdi közösségek is terveznek utakat. Az alsóújlaki egyházközség Péter–Pál zarándoklatra készül.

Hosszúperesztegen a bérmálkozók nyári táborára költik a megítélt 500 ezer forint programtámogatást, a Celldömölk-Alsósági Római Katolikus Plébánián a Tűzmadarak tábor szervezésére fordítják, a kőszegi domonkos nővérek pedig ifjúsági lelkigyakorlatos tábort szerveznek. A Répcelaki Szent István Király Plébánia is hittantáborra költ, ahogy a szentgotthárdi és a vasszécsenyi plébánia is.

Ministránsok táboroznak majd Jánosházán, és a tábor mellett más közösségi programokat is célként jelölt a vasvári plébánia. Családi napot a kenyeri és a nagysimonyi plébánia szervez a támogatásból, míg a sorokpolányi lelkészség tábort és családi napot is tervez. Az őriszentpéteri plébánia Szent elődeink nyomában címmel szervez programot, és több olyan nyertes pályázó is van, amely eszközbeszerzéssel is kiegészíti a szervezést. Ilyen a hegyfalui és a celldömölki plébánia, valamint a sitkei, a táplánszentkereszti, a vásárosmiskei és a káldi katolikus plébánia, ezek is nyertesek az idei egyházi támogatások sorában.